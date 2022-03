EVNNPC: Cấp điện ổn định trong chuỗi ngày rét đậm, rét hại kéo dài

(VTC News) -

Đặc biệt đây là tháng miền Bắc đã trải qua chuỗi ngày rét đậm, rét hại kéo dài, một số khu vực miền núi xuất hiện băng tuyết, cùng thời điểm diễn ra đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nền nhiệt giảm sâu nhu cầu sử dụng các thiết bị sưởi của người dân tăng cao.

Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong điều kiện thời tiết diễn biến cực đoan tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị rà soát, tăng cường theo dõi các khu vực có nguy cơ xảy ra mưa tuyết, băng giá và có phương án cụ thể để sẵn sàng xử lý các trường hợp sự cố, nhằm đảm bảo cấp điện liên tục cho các khách hàng.

Chi nhánh Điện lực Nguyên Bình (PC Cao Bằng) kiểm tra điện Phia Oắc.

Điện thương phẩm tháng 2 của Tổng công ty đạt 6,049 tỷ kWh, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 60,77% và tăng 6,47%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 32,89% và tăng 16,38%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,27% và tăng 5,05% so với tháng 2/2021. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 2/2022 là 4,32 %, thấp hơn 0,16% so với cùng kỳ năm 2021.

Tất cả 14 chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong tháng 2, toàn Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 148 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,88 ngày, giảm 3,12 ngày so với quy định của EVN, giảm 1,12 ngày so với quy định của Tổng công ty. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 92,83%.

Cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử toàn Tổng công ty đạt tỷ lệ 97,91%. Lũy kế 02 tháng đầu năm, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 98,34%; dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 98,18%, lũy kế 02 tháng tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 của toàn Tổng công ty đạt 98,02%.

Trong tháng 2, Tổng công ty khởi công 2/2 dự án theo kế hoạch (đường dây và TBA 110kV Thanh Thủy và nâng công suất T2 Chiêm Hóa; đóng điện được 2 dự án Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phú Thọ - Bãi Bằng - Việt Trì), bằng 100% so với cùng kỳ.

Thanh Hóa đầu tư cải tạo lưới điện 110.

Dự kiến, trong tháng 3/2022, các đơn vị thành viên trong Tổng công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tận dụng thời tiết thuận lợi để xử lý triệt để các tồn tại trên lưới điện, đẩy nhanh tiến độ đóng điện vận hành các dự án đầu tư, tăng cường công tác phối hợp giữa Đội Quản lý vận hành 110kV và Điện lực để hạn chế tối đa sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Các Công ty Điện lực sẽ chủ động làm việc sớm với các khách hàng để ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải và có kế hoạch sản xuất phù hợp trong điều kiện nguồn điện miền Bắc có thể gặp khó khăn trong các tháng mùa hè nắng nóng.

Các đơn vị thành viên báo cáo chính quyền địa phương và các Sở, Ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, vận động khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, sẵn sàng hợp tác điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ ngành Điện; tập trung thực hiện khởi công các dự án lưới điện 110kV; chuẩn bị các phương án kỹ thuật vận hành, đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo điện mùa nắng nóng 2022.