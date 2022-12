EVNHANOI nỗ lực tuyên truyền về an toàn hành lang lưới điện

(VTC News) -

Vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác vận hành cung ứng điện. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho lưới điện Thủ đô. Chính vì vậy, thời gian qua, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tăng cường kiểm tra và khuyến cáo người dân, cơ quan, chủ các công trình cần hết sức lưu ý khi thực hiện các công việc để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện

Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện là yếu tố quan trọng để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

Thủ đô Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh, các tòa chung cư cao tầng và nhà dân xây dựng liên tục là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ việc vi phạm hành lang lưới điện. Do các tuyến đường dây và trạm biến áp nằm rải rác ở 30 quận, huyện, thị xã, nên cán bộ, nhân viên của EVNHANOI rất vất vả trong kiểm tra, giám sát. Các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn lưới điện phổ biến như lắp đặt bảng hiệu quảng cáo, tự ý xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, trồng cây...

EVNHANOI thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng và các đơn vị thi công gần hàng lang an toàn lưới điện.

Theo thống kê của EVNHANOI, các vụ sự cố thường liên quan đến người dân chơi diều; các loại bóng bay rơi vào đường dây cao áp; bạt, lưới trong xây dựng hoặc trong canh tác nông nghiệp bay vào đường dây; cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện; thi công xây dựng gây sự cố lưới điện.

Mặc dù các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cảnh báo về sự nguy hiểm, khuyến nghị, khuyến cáo, chủ động hỗ trợ các biện pháp an toàn điện, song không ít cá nhân, tổ chức không tôn trọng, thực hiện.

Tình trạng thả diều gần hành lang an toàn lưới điện vẫn thường xuyên diễn ra.

Trong thời gian vừa qua, tình trạng thả diều phổ biến khắp nơi trên địa bàn thành phố. Việc thả diều gây ra nhiều sự cố trên lưới điện Hà Nội, ảnh hưởng đến cung cấp điện cho sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Sự cố lưới điện do diều không chỉ mất điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người thả diều.

EVNHANOI thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tăng cường tuần canh để giảm thiểu sự cố và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến và nhắc nhở, tuy nhiên hành vi thả diều không giảm, sự cố có nguy cơ tiếp tục tăng.

Để người dân tuân thủ đúng pháp luật, không thả diều gây sự cố cho lưới điện rất cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ hơn nữa của UBND Thành phố, các Sở, Ban ngành thành phố trong việc xử lý tình trạng thả diều gây sự cố lưới điện.

EVNHANOI giám sát lưới điện, hành lang lưới điện bằng thiết bị bay.

Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng điện năng phục vụ nhu cầu của khách hàng trên địa bàn Thủ đô, việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện là rất quan trọng. EVNHANOI đã tham mưu, tư vấn kỹ thuật cho các cấp, ngành thành phố trong xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; đồng thời tuyên truyền tới các khách hàng, hộ dân, doanh nghiệp gần hành lang lưới điện hiểu rõ sự nguy hiểm và thiệt hại do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.

Ngành điện cũng phối hợp cùng Sở Công Thương, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố, UBND các địa phương kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; yêu cầu ban quản lý các dự án cam kết bảo đảm an toàn lưới điện.

Thực tế hiện nay, xử lý các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là một vấn đề phức tạp. Do đó, bên cạnh nỗ lực của ngành điện cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng địa phương và ý thức tự giác tuân thủ luật pháp của người dân, đặc biệt là trong khu vực đô thị, tập trung đông dân cư.