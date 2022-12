EVNHANOI khuyến cáo khách hàng chủ đồng phòng ngừa sự cố cháy, nổ

(VTC News) -

Để ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ tai nạn về điện trong dân, Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) phối hợp Công an Thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra quản lý hệ thống mạng lưới điện, thiết bị điện đề phòng nguy cơ gây mất an toàn, phòng chống cháy nổ do điện tại các khu nhà chung cư cao tầng, chung cư mini, tập thể cũ tập trung đông dân cư, cơ sở sản xuất, chế biến, kho hàng hóa, làng nghề… nằm trong gần hành lang đường dây, trạm biến áp.

Công ty thường xuyên kiểm tra hành lang các tuyến cáp, khu vực thi công xây dựng hoặc khu vực tập kết phế liệu, vật liệu dễ cháy, kết hợp tuyên truyền an toàn, phòng chống cháy nổ điện (phát tờ rơi) tới tất cả đối tượng khách hàng trong đợt kiểm tra.

EVNHANOI kiểm tra hệ thống điện và khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn.

EVNHANOI cùng đoàn liên ngành khuyến cáo các hộ gia đình khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ và bảo vệ điện cần phải tính toán thiết kế theo đúng quy định về an toàn điện và PCCC; không được dùng nhiều dụng cụ tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn và không dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ cho các thiết bị điện công suất lớn để tránh trường hợp quá tải.

Bên cạnh đó, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng sử dụng điện một số nội dung để đề phòng tai nạn điện, phòng ngừa sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn PCCC.

Theo đó, công ty khuyến cáo các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những ngành nghề sản xuất có sản phẩm dễ cháy, dễ bén cháy, hệ thống điện phải được sửa chữa, kiểm tra thường xuyên và đảm bảo an toàn.

Tách riêng biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh, sản xuất với hệ thống điện cho chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy; lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptomat) cho từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn và toàn bộ hệ thống điện chung; không tự ý câu móc điện tùy tiện để tránh hiện tượng quá tải gây chập cháy.

Trước khi tiến hành công việc, người dân phải thực hiện kiểm tra an toàn PCCC tại nơi làm việc, nơi sản xuất do mình đảm nhiệm, nếu phát hiện có dấu hiệu mất an toàn về PCCC phải tìm mọi cách để khắc phục và báo ngay người quản lý trực tiếp biết. Khi nghỉ làm việc phải tắt các nguồn điện, nguồn nhiệt, đồng thời kiểm tra các yếu tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực mình đảm nhiệm.

Khi phát hiện có cháy, nổ xảy ra, cần bình tĩnh, nhanh chóng cắt điện khu vực cháy; hô hoán, báo động cho mọi người biết, sử dụng bình chữa cháy, xô chậu, chăn chiên thấm ướt để chữa cháy và thoát nạn, đồng thời gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114, chính quyền, công an địa phương nơi gần nhất.

Nếu phát hiện nguy cơ cháy nổ về điện, người dân cần thông báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.