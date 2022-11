EVNHANOI đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối

(VTC News) -

Với vai trò Thủ đô, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa; là nơi tập trung nhiều địa điểm văn hóa giải trí, công trình thể thao quan trọng của đất nước, đồng thời cũng là địa điểm được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện chính trị và thể thao quốc tế.

Việc vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô là nhiệm vụ quan trọng đối với EVNHANOI.

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ các kỳ họp thứ của Quốc hội khóa XV.

Một trong những nhiệm vụ chính trị của EVNHANOI là đảm bảo điện phục vụ các kỳ họp của Quốc hội diễn ra hàng năm. EVNHANOI thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng phương án đã lập, bám sát và nắm chắc các yêu cầu đảm bảo điện bổ sung để kịp thời huy động các đơn vị thực hiện.

Với sự chuẩn bị bài bản, EVNHANOI đã đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ kỳ họp thứ 3 và 4, Quốc hội khoá XV diễn ra thành công tốt đẹp.

EVNHANOI tăng cường công tác kiểm tra thiết bị để đảm bảo nguồn điện an toàn.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng.

EVNHANOI đã tiến hành lập phương án và tiến hành kiểm tra để đảm bảo cấp điện được an toàn và liên tục, tiến hành kiểm tra đo nhiệt độ các điểm tiếp xúc thuộc các đường dây trung áp trên địa bàn, đặc biệt các đường cáp cấp điện cho các khu vực cần đảm bảo điện.

Đồng thời, tổ chức lực lượng kiểm tra hành lang tuyến cáp ngầm cấp cho trạm biến áp, ngăn chặn kịp thời những hiện tượng đào bới vi phạm hành lang tuyến cáp; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động tốt cả khi mất điện và kiểm tra hệ thống chiếu sáng tự dùng, hệ thống chiếu sáng lưu động.

EVNHANOI tăng cường ứng trực đảm bảo điện cho các sự kiện.

EVNHANOI đã hoàn thành đảm bảo cung ứng điện phục vụ Lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 diễn ra tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội.

Sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia, đã có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về các sản phẩm, dịch vụ triển lãm và cũng ghi nhận sự quan tâm tích cực từ người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô tham gia hưởng ứng.

Liên tiếp sau sự kiện Lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 là sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên diễn ra trong 05 ngày do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chủ trì tổ chức.

Hoạt động này nằm trong chương trình mỗi xã một sản phẩm TP. Hà Nội năm 2022, qua đó nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các chủ thể, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sự kiện diễn ra với quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn.

EVNHANOI đảm bảo điện phục Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI.

EVNHANOI cũng hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI. Đây là cơ hội để mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam với thế giới, hội nhập thị trường điện ảnh quốc tế.

EVNHANOI đã cùng Thủ đô Hà Nội quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển - từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo của UNESCO về lĩnh vực thiết kế sáng tạo, từ đó định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật gắn với tầm nhìn phát triển văn hóa xã hội bền vững.

Trong thời gian tới, EVNHANOI sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô; đồng thời xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô.