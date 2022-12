EVNHANOI bảo vệ an toàn hành lang lưới điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

(VTC News) -

Để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thường xuyên kiểm tra tuyến đường dây đồng thời triển khai tuyên truyền an toàn điện sâu rộng đến các hộ dân, doanh nghiệp sinh sống trong và gần hành lang lưới điện để hiểu rõ các thiệt hại do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện.

EVNHANOI luôn xác định việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện là yếu tố quan trọng để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

Hiện nay, EVNHANOI đang quản lý 55 TBA 110/220kV với tổng công suất 8154 MVA (gồm 129 MBA 110kV; 02 MBA 220kV); 101 đoạn tuyến đường dây 110kV với tổng chiều dài 1051.92 Km; 2 đoạn tuyến đường dây 220kV, với tổng chiều dài 8,83km. Trong đó, nhiều tuyến phố chính được hạ ngầm góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị của Thủ đô.

Mặc dù ngành điện liên tục tuyên truyền mức độ nguy hiểm của việc thả diều gần hành lang lưới điện tuy nhiên tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra.

Được sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ tích cực hiệu quả Ban chỉ đạo phát triển Điện lực thành phố Hà Nội, EVNHANOI khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện.

Các đơn vị của EVNHANOI thực hiện tất cả các biện pháp quyết liệt nhất trong thẩm quyền được Nhà nước quy định, tuy nhiên, tình hình sự cố lưới điện do các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn xảy ra, ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội, phục vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Một số công trình thi công do thiếu hiểu biết nên vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trong đó những đơn vị thi công, xây dựng tuy rằng đã có cam kết đảm bảo an toàn lưới điện cao áp, nhưng không tôn trọng cam kết, hoặc do các hành vi thiếu hiểu biết dẫn đến các sự cố đáng tiếc.

Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị nêu trên và nhân dân trong khi thi công các công trình, đã không tôn trọng sự nhắc nhở, cảnh báo của các đơn vị quản lý vận hành về sự nguy hiểm của điện cao áp, không tuân thủ các biện pháp an toàn điện, cho dù đã được ngành điện chủ quản hỗ trợ các biện pháp đảm bảo an toàn với điện cao áp.

EVNHANOI luôn tham mưu, tư vấn các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn cho các ban chỉ đạo phát triển cấp quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Đồng thời tăng cường lực lượng tuần canh, ngăn chặn các hành vi có khả năng vi phạm làm mất an toàn cho lưới điện.

Thường xuyên có mặt tại hiện trường bất kể thời tiết, chia theo ca liên tục trực canh các tuyến đường dây quan trọng cấp cho các khu vực được đảm bảo điện.

Phối hợp cùng Sở Công Thương, các thành viên Ban chỉ đạo phát triển điện lực thành phố chỉ đạo cương quyết xử lý các trường hợp có khả năng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, nguy cơ gây sự cố, giải thích và yêu cầu Ban quản lý các công trường dự án dừng mọi công việc trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên, có biên làm việc và cam kết ngay tại hiện trường.

EVNHANOI thường xuyên tuyên truyền an toàn điện sâu rộng đến các hộ dân, doanh nghiệp sinh sống trong và gần hành lang lưới điện.

Thời gian tới, để công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện ngày càng hiệu quả, tránh xảy ra sự cố làm gián đoạn cung cấp điện, gây thiệt hại cho lưới điện cũng như ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn về điện đối với người dân, EVNHANOI khuyến cáo các công trình, dự án xây dựng ngay từ khi lập các dự án, thiết kế các công trình cần phải khảo sát kỹ các nội, dự toán kinh phí cho công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện theo đúng Luật Điện lực.

Các đơn vị thi công cần phối hợp với ngành điện chủ quản tiến hành khảo sát hiện trường nơi dự kiến xây dựng công trình, thống nhất biện pháp giải tỏa, biện pháp bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp để tránh việc vi phạm, gây sự cố lưới điện, dẫn tới các tai nạn đáng tiếc trong nhân dân và người lao động.