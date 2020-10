EVN thông tin về vận hành nguồn và lưới điện miền Trung sau bão số 9 ngày 29/10

Về việc vận hành các hồ thủy điện, đến sáng 29/10 lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện khu vực Vu Gia – Thu Bồn có xu hướng giảm, lượng nước về các hồ trên các lưu vực sông Serepok, Sê San có xu hướng tăng, các đơn vị vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ với hoàn lưu cơn bão số 9 được dự báo vẫn gây mưa lớn diện rộng.

Danh sách các hồ đang xả với lưu lượng tương ứng.

Về lưới điện cao áp, có 6 đường dây 500 kV gặp sự cố nhưng đã hoàn toàn khôi phục vận hành lúc 16h48 ngày 28/10. Có 9 đường dây 220 kV gặp sự cố, đến sáng 29/10 đã khôi phục được 8/9 đường dây. Có 32 đường dây 110 kV gặp sự cố, đến sáng 29/10 đã khôi phục được 25/32 đường dây.

Về lưới trung, hạ áp, với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 9, các đơn vị Điện lực miền Trungđã huy động tổng lực phương tiện và nhân lực để khôi phục nhanh nhất cung cấp điện cho khách hàng.

Nếu thời điểm ngay sau thời điểm cơn bão đổ bộ, có tới 2,4 triệu khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão (thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk) thì đến sáng nay 29/10 đã khôi phục cung cấp điện được hơn 1,1 triệu khách hàng trong số các khách hàng bị mất điện.

Tại huyện Nam Trà My, nơi xảy ra vụ sạt lở vùi lấp người dân, lưới điện độc đạo 35kV Tam Kỳ - Trà My bị ảnh hưởng bởi bão. Tuy nhiên, ngay từ 7h00 sáng 29/10, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã huy động 1 máy phát điện diesel đặt tại UBND huyện Nam Trà My để điều hành công tác cứu hộ.

PC Quảng Nam cũng đang tìm cách đưa máy phát điện lên hiện trường xã Trà Len, huyện Nam Trà My để phục vụ cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp tại khu vực này.

Tại huyện Bắc Trà My, khu vực UBND huyện cũng đã được cấp điện từ máy phát của Điện lực. Đây là trụ sở của Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

Hiện nay, bên cạnh lực lượng ngành Điện miền Trung được huy động tổng lực còn có một số đơn vị của Tổng Công ty Điện lực miền Nam sẽ được tăng cường để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão với mục tiêu tập trung ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng trong ngày 29/10, các trung tâm huyện thị trong ngày hôm nay; các khu vực khác còn lại phấn đấu sau 3 ngày sẽ được cấp điện trở lại.