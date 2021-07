EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho 11.614 khách hàng

(VTC News) -

EVN cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; nhu cầu điện tăng trưởng cao do các tỉnh miền Bắc, miền Trung trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng rất khắc nghiệt khi nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ C trong khi mực nước nhiều hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đang xuống thấp vào cuối mùa khô, nguy cơ sự cố do quá tải và ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện, nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.

EVN và các đơn vị đã có nhiều cố gắng nỗ lực đảm bảo cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và sinh hoạt của nhân dân. Đảm bảo các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội toàn quốc khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

EVN HCMC luôn đảm bảo cung cấp điện.

Trong các tháng đầu năm 2021, EVN đã đảm bảo tăng cường cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập đoàn và các đơn vị cũng đã phối hợp với với chính quyền và nhân dân các địa phương và phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi và các địa phương tiến hành 3 đợt xả nước, cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong tháng 6/2021, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 23,9 tỷ kWh, tăng 8,6% so với tháng 6/2020. Sản lượng điện sản xuất bình quân đạt 796,7 triệu kWh/ngày, trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 880,3 triệu kWh (ngày 1/6), công suất phụ tải lớn nhất đạt 42.146 MW (ngày 21/6).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 128,51 tỷ kWh, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tỷ trọng sản lượng huy động của một số loại hình nguồn điện chính trên tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống như: Thủy điện huy động đạt 30,46 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 23,7%; nhiệt điện than huy động đạt 66,67 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 51,9%; tua bin khí huy động đạt 15,66 tỷ kWh, chiếm tỷ tọng 12,2%; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) huy động đạt 14,69 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 11,4%; điện nhập khẩu đạt 624 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 0,5%; nhiệt điện dầu huy động không đáng kể, đạt 02 triệu kWh.

Trong 6 tháng năm 2021, điện sản xuất của EVN và các Tổng công ty phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 64,39 tỷ kWh, chiếm 50,11% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 37,63 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 29,28%. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN trong 6 tháng ước đạt 111,75 tỷ kWh, tăng 8,36% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện truyền tải tháng 6/2021 đạt 18,37 tỷ kWh, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng Trung - Bắc và Trung - Nam. Lũy kế 6 tháng năm 2021, sản lượng điện truyền tải đạt 102,1 tỷ kWh, tăng 1,9% so cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 6 năm 2021 trên toàn quốc, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt gần 70%; tỷ lệ tiền điện thanh toán không bằng tiền mặt đạt khoảng 91%.

Nhờ việc cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ khách hàng sử dụng điện (theo dõi sản lượng điện hàng ngày, công cụ ước tính lượng điện năng tiêu thụ) và nâng cao tính minh bạch trong công tác ghi chỉ số (lắp đặt công tơ điện tử, áp dụng công cụ rà soát chỉ số bất thường), số lượng giải quyết yêu cầu của khách hàng liên quan đến chỉ số công tơ và hóa đơn tiền điện trong 06 tháng đầu năm đã giảm mạnh, chỉ chiếm 3% tổng số yêu cầu.

Tính đến hết 30/6/2021, EVN đã giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho 11.614 khách hàng với tổng số tiền giảm là 118,557 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị EVN đã rất nỗ lực, tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án về đầu tư xây dựng. Đối với các dự án nguồn điện: EVN và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đã ký thoả thuận tín dụng cho khoản vay ưu đãi không bảo lãnh Chính phủ trị giá 74,7 triệu Euro (tương đương 1.900 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng mức vốn đầu tư cho dự án) cho dự án nhà máy thuỷ điện Ialy mở rộng; ký hợp đồng gói thầu số 15 (EPC-QTI) trị giá khoảng 30.236 tỷ đồng và ký hợp đồng tín dụng vay vốn dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch.

Đối với các dự án lưới điện, lũy kế 6 tháng năm 2021 đã khởi công 64 công trình; hoàn thành đóng điện 64 công trình lưới điện 110-500 kV, trong đó đã đóng điện các dự án lưới điện quan trọng gồm: đường dây 500 kV Mỹ Tho - Đức Hòa, đường dây 220 kV Phả Lại nhánh rẽ Hải Dương, đóng điện máy 2 trạm biến áp 220 kV Thanh Nghị, đóng điện cải tạo đường dây 110 kV Hóc Môn - Bà Quẹo (đoạn Bình Tân – Bà Quẹo), đóng điện trạm biến áp 220 kV Lao Bảo và đóng điện đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 (thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3).

Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách, ứng phó với diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh COVID-19 mới từ ngày 27/4 trở lại đây.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, EVN đã ủng hộ 400 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 (trong đó đã bao gồm cả 30 tỷ đồng mà EVN đã trao tặng tại Bộ Y tế vào ngày 28/5/2021). Đến nay, tổng số tiền EVN và các đơn vị thành viên đã đóng góp, ủng hộ cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề cũng như hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch của ngành Y tế đối với riêng đợt dịch COVID-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây là gần 430 tỷ đồng.