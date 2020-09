EVN cập nhật tình hình khôi phục cung cấp điện, khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Sau khi bão số 5 đi vào đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 18/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong ngày 19/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

EVN tiếp tục cập nhật thông tin cập nhật về tình hình khôi phục cung cấp điện, công tác khắc phục hậu quả bão số 5.

Vận hành các hồ chứa thuỷ điện thuộc EVN

Tiếp tục vận hành theo các quy trình liên hồ/đơn hồ. Mực nước các hồ chứa khu vực có khả năng bị ảnh hưởng đang dưới mức nước theo quy trình điều tiết liên hồ, đơn hồ.

Lưu lượng nước về các hồ giảm nhanh, hồ A Vương vẫn thấp hơn 15m so với mức nước dâng bình thường (MNDBT), hồ Sông Bung 2 vẫn thấp hơn 17m so với NMDBT, các hồ chứa khác như Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Quảng Trị lưu lượng nước về thấp.

Vận hành lưới điện

Lưới điện 220-500kV: vận hành bình thường.

Lưới 110kV: một số sự cố nhỏ đang được khẩn trương khôi phục, không ảnh hưởng đến cấp điện của các trạm biến áp.

Lưới điện trung hạ áp: Do ảnh hưởng bão đã gây sự cố mất điện các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là tỉnh Thừa Thiên Huế, mất tải trên 300MW.

Trong ngày 18/9, các CTĐL đã kiểm tra và khôi phục lại toàn bộ phụ tải các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng; cơ bản khôi phục phụ tải các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị trừ khu vực ngập sâu, chia cắt; Thừa Thiên Huế khôi phục phụ tải cho thành phố, thị trấn, thị tứ.

Ngày 19/9: khôi phục toàn bộ phụ tải của Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, trừ khu vực không tiếp cận được. Thời gian sau 19/9 tiếp tục khôi phục phụ tải khi tiếp cận được lưới điện và củng cố lưới điện sau bão.

Để khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tăng cường nhân lực, phương tiện, thiết bị từ các Công ty Điện lực Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng để hỗ trợ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, trước mắt ưu tiên khôi phục cung cấp điện cho các phụ tải thiết yếu, quan trọng (như bệnh viện, cấp nước sạch, thông tin liên lạc,..).