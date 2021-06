EURO 2020 ngày 11/6: Khai mạc hoành tráng

(VTC News) -

Euro 2020 khác biệt

Sau một năm bị trì hoãn do đại dịch COVID-19, giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 16 - EURO 2020, sẽ bắt đầu khởi tranh vào đêm nay, với sự tham dự của 24 đội tuyển bóng đá khắp châu lục. Đây là vòng chung kết với những điểm đặc biệt chưa từng có trong lịch sử giải vô địch châu Âu.

Điểm khác biệt mang tính đột phá ở giải lần này so với 16 lần tổ chức trước đây là không có quốc gia đăng cai tổ chức. Theo đó, vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra tại 11 sân vận động của 11 quốc gia khác nhau.

Euro 2020 diễn ra tại nhiều thành phố tại châu Âu.

Các thành phố đăng cai vòng chung kết giải vô địch châu Âu là London (Anh), Rome (Italy), Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Budapest (Hungary), Seville (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Glasgow (Scotland) và Copenhagen (Đan Mạch). Đáng chú ý, Azerbaijan và Romania sẽ là 2 quốc gia đăng cai tổ chức các trận đấu dù không có đội tuyển tham dự.

Tại EURO 2020, lượng lớn người hâm mộ sẽ được vào sân cổ vũ cho các đội tuyển tranh tài. LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã thông báo về việc tất cả 11 sân tổ chức EURO 2020 cho phép khán giả vào sân. Tuy nhiên, số lượng khán giả được phép vào sân cũng như biện pháp giãn cách sẽ do các quốc gia đăng cai quy định.

Linh vật của EURO 2020 là Skillzy.

Khẩu hiệu của EURO 2020 là “Live it. For real” (tạm dịch: Sống thật). Đây là thông điệp của UEFA về việc tạo ra một giải đấu mà ở đó người hâm mộ khắp nơi đều có thể tham gia, trải nghiệm và tận hưởng. Đó cũng chính là mục đích mà UEFA hướng đến khi tổ chức vòng chung kết EURO 2020 ở 11 quốc gia.

Linh vật của EURO 2020 là Skillzy. Đây là một nhân vật hình người được thiết kế dựa trên cảm hứng bóng đá đường phố, bóng đá nghệ thuật với những kỹ năng chơi bóng điêu luyện.

Lễ khai mạc hoành tráng

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 1h ngày 12/6 trên sân Olimpico (Rome, Italy) theo giờ Việt Nam. 16.000 người hâm mộ sẽ được phép vào sân dự khán lễ khai mạc.

Buổi lễ khai mạc được bắt đầu với việc màn hình tivi phát lại những khoảnh khắc ấn tượng trong lịch sử các vòng chung kết EURO. Sau đó, đồng hồ sẽ đếm ngược, chính thức công bố lễ khai mạc EURO 2020.

Hai huyền thoại của bóng đá Italy - Alessandro Nesta và Francesco Totti, sẽ bước lên sân khấu. Họ sẽ ném quả bóng lên trời để giới thiệu màn trình diễn của đội phi cơ nhào lộn nổi tiếng của Italy - Frecce Tricolori.

Sân Olimpico ở thủ đô Rome- Italy sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc EURO 2020.

Sau màn trình diễn trên không, 24 quả bóng bay lớn - mỗi quả tượng trưng cho một quốc gia tham dự EURO 2020, sẽ được mang lên sân khấu. Những quả bóng bay này được trang bị hệ thống đặc biệt cho phép chúng bay lên và hạ xuống đồng bộ với âm thanh trong màn trình diễn.

Các vũ công và vận động viên trẻ của đoàn thể thao Fiamme Oro sẽ mặc đồng phục cảnh sát, hóa trang thành đội kỵ binh Italy, thực hiện màn vũ đạo bằng bóng đẹp mắt.

Tiếp đó, danh ca Andrea Bocelli sẽ xuất hiện, cất vang ca khúc “Nessun Dorma”, trong khi 24 quả bóng bay sát lại bên nhau, tạo thành một chùm bóng bay khổng lồ được thả lên bầu trời, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của giải đấu.

Video: Nghe ca khúc chính thức của Euro 2020

“We Are The People” là ca khúc chính thức của EURO 2020. Lời bài hát được viết bởi Bono, trong khi phần guitar do The Edge thực hiện. Đây là hai thành viên của nhóm nhạc rock nổi tiếng của Ireland - U2. Nhạc sĩ kiêm DJ Martin Garrix sẽ điều chỉnh, kết hợp những phần nhạc điện tử để hoàn thiện ca khúc.

“We Are The People” sẽ được phát trong khoảnh khắc cuối cùng của lễ khai mạc, trước khi bắt đầu trận đấu đầu tiên của giải đấu. Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, trận chung kết giải đấu sẽ được tổ chức trên sân vận động Wembley (Anh) vào 2h ngày 12/7.