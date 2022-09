EU không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở Donbass, Zaporizhzhia, Kherson

(VTC News) -

"Chúng tôi không công nhận", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết trên Twitter hôm 27/9.

Tuần trước, lãnh đạo các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cũng như các vùng Kherson và Zaporizhzhia quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Cả 4 khu vực đã tổ chức bỏ phiếu từ ngày 23-27/9.

Kết quả trưng cầu dân ý tại vùng ly khai Ukraine không được chính phủ các quốc gia phương Tây công nhận. (Ảnh: TASS)

Theo kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), 99,23% cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga (98,2% cử tri đi bầu). Ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), 98,42% cử tri ủng hộ sáp nhập Nga, với tỷ lệ cử tri đi bầu ước tính là 94,15%.

Trong khi đó, vùng Zaporizhzhia báo cáo tỷ lệ đi bầu là 85%, với 93,11% cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga. Khu vực Kherson có tỷ lệ đi bầu là 78,86%, và 87,05% cử tri tán thành việc ly khai khỏi Ukraine và trở thành một phần của Nga.

Trước đó, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã phản ứng giận dữ với kế hoạch trưng cầu dân ý tại các khu vực Ukraine. Berlin và Washington nói họ sẽ không bao giờ công nhận kết quả của các cuộc bỏ phiếu.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng các kế hoạch bỏ phiếu về việc gia nhập Nga của hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass là "cuộc trưng cầu dân ý giả tạo", và "không thể được chấp nhận". Ông nói rằng động thái như vậy là trái với luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Ukraine cho rằng, triển vọng ngoại giao cho cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc nếu trưng cầu ý dân để sáp nhập vào Nga diễn ra.

Tuy nhiên, Moskva ủng hộ, cho rằng người dân các khu vực này có quyền quyết định tương lai của mình. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định, các cuộc trưng cầu ý dân do chính quyền ly khai tổ chức tại khu vực trên lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát là điều “không thể thay đổi”.

Ông Dmitry Medvedev tuyên bố, Moskva có thể dùng bất kỳ loại vũ khí nào có trong kho của nước này, kể cả vũ khí hạt nhân chiến lược, để bảo vệ những vùng lãnh thổ được sáp nhập vào Nga từ Ukraine.