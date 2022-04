EU đàm phán thương mại với New Delhi để hạn chế quan hệ Ấn Độ - Nga

(VTC News) -

Ngoài lĩnh vực thương mại, Liên minh châu Âu (EU) cũng dự định hợp tác với Ấn Độ về công nghệ, gồm các quy định bảo vệ dữ liệu chung, mạng xã hội và kỹ thuật số.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 25/4.

Xe tải vận chuyển các container hàng hóa gần cảng Jawaharlal Nehru ở Navi Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ. (Ảnh: Bloomberg)

EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ. Liên minh châu Âu chiếm tới 67,8 tỷ USD giá trị thương mại hàng hóa của nước này.

Hiện cả EU và Mỹ đều đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Ấn Độ - quốc gia thu mua vũ khí Nga hàng đầu thế giới. Để thực hiện mục đích đó, các quan chức Mỹ và phương Tây đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến Ấn Độ: Chuyến thăm của Thứ trưởng An ninh Quốc gia Mỹ Daleep Singh, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Liz Truss và Cố vấn chính sách an ninh - đối ngoại cho Thủ tướng Đức Jens Ploetner.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2, Mỹ và phương Tây đã đưa ra hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Moskva, trong đó có việc hạn chế nhập khẩu năng lượng Nga. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn đang mua dầu giá rẻ của Nga. Chỉ trong gần 4 tháng đầu năm 2022, New Delhi đã mua số dầu mỏ gần bằng với khối lượng đã mua từ Nga trong cả năm 2021.

Tờ Sputnik trích dẫn dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin thị trường tài chính Refinitive cho biết, Ấn Độ là điểm đến của 25 trong số 380 tàu chở dầu xuất phát từ Nga từ ngày 24/2 đến 18/4.

Các quan chức Ấn Độ cũng công khai tuyên bố rằng, New Delhi sẽ mua dầu chiết khấu từ bất kỳ nhà sản xuất nào - bao gồm cả Nga - nhằm đảm bảo nguồn năng lượng cho người dân.

Theo đánh giá của S&P, Ấn Độ đang cố gắng tăng cường nhập khẩu than từ Nga do kho dự trữ than khan hiếm. Đặc biệt, giá chiết khấu than của Moskva thấp hơn nhiều so với giá từ các nguồn của Australia và Nam Phi.

Trở ngại duy nhất trong việc mua dầu và than của Nga đối với các nhà nhập khẩu Ấn Độ là khó khăn trong việc tìm kiếm phương thức thanh toán do các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Hôm 7/4, Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng trong phiên họp của Liên Hợp Quốc về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền.