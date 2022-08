eSmart: Lựa chọn cho doanh nghiệp trong thời 'bão giá'

(VTC News) -

Startup lao đao vì nhiều dịch vụ vận hành, chi phí quản lý tăng cao

Để vận hành một doanh nghiệp startup, có nhiều loại chi phí không thể nằm ngoài tính toán của chủ doanh nghiệp: Lương, vận hành, mặt bằng, chi phí liên quan quản lý và hậu cần của doanh nghiệp… Những chi phí này đang ngày càng tăng lên khi tình hình chính trị, xã hội gặp nhiều bất ổn.

Theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2022 tăng 0,69% so với tháng trước; tăng 3,18% so với tháng 12/2022 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CTCP Hỗ trợ Doanh nghiệp Thông minh (eSmart) là doanh nghiệp có tiếng tại TP. HCM trong việc cung cấp các dịch vụ như: Văn phòng chia sẻ; Đăng ký kinh doanh; Kế toán dịch vụ và Thiết kế thương hiệu. Đây đều là các dịch vụ được ưu tiên lựa chọn của những người khởi nghiệp bởi nó đáp ứng được tính tiết kiệm và linh hoạt.

Lợi thế của eSmart là có 5 văn phòng với hàng ngàn mét vuông mặt bằng tại các khu vực trung tâm TP. HCM, có dịch vụ Kế toán với đội ngũ chuyên nghiệp… để phục vụ cùng lúc hàng nghìn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nguồn khách hàng lớn, sự chăm sóc tận tình thông qua dịch vụ khách hàng và các buổi hội thảo khởi nghiệp mà mình tổ chức, eSmart có cơ hội lắng nghe nhiều chia sẻ từ những người quản lý doanh nghiệp về “bài toán” giữa đầu tư tăng trưởng và tối ưu hóa, tiết kiệm chi phí trong thời kỳ biến động như hiện nay.

Đó là lợi thế, kinh nghiệm và động lực để eSmart đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm nâng cao chất lượng, cũng như thể hiện vai trò của một người đồng hành cùng người khởi nghiệp trong thời kỳ khó khăn như hiện nay.

Hàng loạt ưu đãi và khuyến mại chờ đợi doanh nghiệp

Ngày 30/7/2022, eSmart đã khai trương văn phòng mới tại Lầu 9, Diamond Plaza - một địa chỉ kinh doanh nổi tiếng ở trung tâm TP. HCM nhiều năm nay. Việc mở rộng địa chỉ của eSmart tại đây cũng là mở thêm cơ hội cho nhiều doanh nghiệp với các mức giá ưu đãi để có một văn phòng ngay trung tâm Sài Gòn.

Hiện tại, eSmart đồng loạt tung ra mức giảm giá 60% ngay khi khách hàng ký hợp đồng thuê dịch vụ văn phòng chia sẻ tại Diamond Plaza trong tháng này.

Mặt khác, đối với dịch vụ Văn phòng chia sẻ tại Diamond Plaza, khách hàng có thể nhận được nhiều mức ưu đãi giảm giá khác khi ký kết hợp đồng trong dịp khai trương văn phòng của eSmart.

Từ mức 60% đến 100% là mức ưu đãi cao mà chủ doanh nghiệp không nên bỏ lỡ nếu muốn có một văn phòng ngay trung tâm Sài Gòn lúc này. Đây là hai ưu đãi "khủng" đang được triển khai song song với nhiều chiết khấu có giá trị cho từng đối tượng khách hàng.

eSmart tin rằng sự phát triển và “bình ổn” của dịch vụ Văn phòng chia sẻ đã được chứng minh, qua đại dịch COVID-19 và ở thời điểm hiện tại. Chọn lựa dịch vụ này là giải pháp ưu việt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp - tốt cho bạn ở hiện tại và trong tương lai. Vì thế, bạn không nên bỏ qua cơ hội với các ưu đãi hiện tại.

eSmart là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực cho thuê Văn phòng chia sẻ và cung cấp các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp nhằm cắt giảm tối thiểu các chi phí không cần thiết và gia tăng các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Hiện nay, eSmart đang triển khai các dịch vụ Văn phòng chia sẻ tại Diamond Plaza - Tòa nhà hạng A - Tọa lạc tại trung tâm Quận 1, TP. HCM.