Enzyme SOD: Giải pháp toàn diện mới cho viêm da cơ địa, chàm sữa

(VTC News) -

Enzyme SOD: Chất chống oxy hóa mạnh nhất trong cơ thể người

Trong suốt quá trình sống, cơ thể tạo ra tới 10 triệu gốc tự do (gốc oxy hóa) mỗi ngày. Chúng là các phân tử thiếu hụt electron gây nên sự thay đổi cấu trúc tế bào, hư hại tế bào hay thậm chí làm chết tế bào. Do vậy, gốc tự do là căn nguyên hình thành nhiều bệnh nội sinh khác nhau. Trong viêm da cơ địa, chàm sữa, gốc tự do tự giải phóng chất trung gian làm kích hoạt quá trình viêm ngứa của cơ thể. Từ đó biểu hiện ra ngoài các triệu chứng mẩn đỏ, ngứa ngáy, viêm da,...

Thật may mắn, cơ thể khỏe mạnh ngăn chặn quá trình này nhờ chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa liên tục loại bỏ gốc tự do, qua đó ổn định lại chức năng bình thường của tế bào và cơ quan. Đi đầu là enzyme SOD (Superoxide Dismutase) - chất chống oxy hóa, khử gốc tự do mạnh nhất trong cơ thể người.

Enzyme SOD có khả năng “khử” gốc tự do thành sản phẩm hoàn toàn lành tính là nước và oxy

Enzyme SOD trung hòa gốc tự do và sau đó phân giải chúng thành các sản phẩm lành tính, hoàn toàn không gây hại cho cơ thể. Nhờ vậy, SOD giúp các tế bào, cơ quan duy trì được hoạt động bình thường và đứng vững trước sự càn quét của gốc tự do.

Vai trò của enzyme SOD trong điều trị viêm da cơ địa, chàm sữa

Da người viêm da cơ địa, chàm sữa vốn rất nhạy cảm. Vì thế, các tác nhân ngoại sinh (khói bụi, ô nhiễm, chất tẩy rửa…) và nội sinh (sốt, phản ứng viêm, bệnh tật...) dễ dàng kích thích gia tăng quá mức gốc tự do, từ đó giải phóng ồ ạt chất gây viêm và biểu hiện qua những vùng da mẩn đỏ, ngứa ngáy, bong tróc, mụn nước... gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và vẻ ngoài của người bệnh.

Gốc tự do là căn nguyên của các triệu chứng trong viêm da cơ địa như viêm nhiễm, ngứa ngáy, mẩn đỏ, mụn nước,...

Vì vậy, với người viêm da cơ địa, chàm sữa bị sản sinh lượng gốc tự do vượt quá khả năng tự cân bằng của cơ thể thì việc bổ sung enzyme SOD từ ngoài vào là giải pháp vừa hiệu quả lại rất an toàn.

Enzyme SOD đường bôi hấp thu trực tiếp qua da, tập trung tác dụng tại chỗ làm nhanh chóng cắt đứt phản ứng viêm và các triệu chứng ngứa ngáy, mẩn đỏ, bong tróc, nổi mụn nước... Không chỉ vậy, SOD bảo vệ vùng da bị tổn thương khỏi sự tấn công của gốc tự do, giúp tái tạo lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu và ngăn ngừa tái phát.

Bên cạnh đó, các enzyme SOD bổ sung từ ngoài giống SOD nội sinh nên thân thiện với cơ thể và không gây tác dụng phụ ngay cả khi sử dụng lâu dài. Đây là ưu điểm vượt trội của liệu pháp enzyme SOD so với các phương pháp điều trị viêm da cơ địa, chàm sữa truyền thống thường đi kèm nhiều tác dụng không mong muốn.

Sodermix - Kem bôi ứng dụng thành công enzyme SOD vào điều trị viêm da cơ địa, chàm sữa

Nhận thấy tầm quan trọng và ưu điểm của enzyme SOD ngoại sinh, các nhà khoa học đã nghiên cứu chiết xuất SOD từ trái cà chua xanh châu Âu và ứng dụng thành công vào sản phẩm Sodermix.

Kem bôi Sodermix được sản xuất tại Pháp là sự kết hợp của enzyme SOD cùng dầu trái bơ, dầu khoáng để mang tới giải pháp toàn diện mới cho Viêm da cơ địa, Chàm sữa. Với cơ chế khoa học thuyết phục, Sodermix không chỉ nhanh chóng giảm viêm ngứa, bong tróc mà còn giúp làm mềm, tái tạo da chỉ sau 3-4 ngày sử dụng.

Sodermix có cơ chế tác dụng toàn diện trên viêm da cơ địa, chàm sữa nhờ dừng nhanh các triệu chứng và ngăn ngừa bệnh tái phát

Nhờ sở hữu bằng sáng chế độc quyền về chiết xuất SOD từ trái cà chua xanh châu Âu và được chứng minh lâm sàng mạnh mẽ, Sodermix đã chinh phục hơn 100 quốc gia sau hơn 10 năm ra mắt. Ở Việt Nam, sản phẩm được tin dùng bởi các chuyên gia da liễu từ các bệnh viện tuyến đầu (bệnh viện Da liễu TW, Bạch Mai, 108-103, Nhi TW,...) và phân phối rộng khắp tại gần 5.000 nhà thuốc trên toàn quốc.

Bạn có thể tìm kiếm điểm bán Sodermix chính hãng thông qua https://sodermix.vn/diem-ban/ hoặc liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800.6225 để được các dược sĩ giải đáp nhanh nhất.