Elon Musk yêu cầu lập trình viên Twitter in code ra giấy để đích thân rà soát

Người dùng Internet chẳng mấy khi thất vọng về những chuyện nực cười xoay quanh tỷ phú Elon Musk - vị chủ tịch Tesla và SpaceX, và cũng là người vừa trở thành chủ sở hữu của nền tảng mạng xã hội Twitter.

Ngay trong ngày đầu nhậm chức, Elon Musk đã đưa ra yêu cầu đôi phần quái gở cho các lập trình viên tại Twitter. Theo lời phóng viên Casey Newton - cây bút cộng tác với The New York Times và đang viết cho The Platform, ông Musk buộc các lập trình viên in ra giấy những gì mình đã làm, hay cụ thể hơn là toàn bộ số ngôn ngữ lập trình họ đã nhập vào máy tính trong 30 tới 60 ngày qua.

Tý phú Elon Musk.

Số code này sẽ được trình lên Elon Musk và kỹ sư cấp cao tại Tesla xem qua. Một số lập trình viên khác được dặn là sẽ sớm phải “so sánh code” với Elon Musk, tức là ngồi đối mặt với vị tỷ phú và cùng nhau xem rà soát lại những nội dung mà lập trình viên Twitter nhập vào máy.

Theo thông tin The Platformer có được (dưới dạng một đoạn tin nhắn soạn trong phần mềm làm việc nhóm Slack), thì một thư ký của Twitter đã yêu cầu các lập trình viên “in 50 trang code nhập trong 30 ngày qua (nếu 30 ngày qua mà nhân viên không thực hiện viết code, có thể tìm lại số code được nhập trong vòng 60 ngày qua”.

Chưa hết, tin nhắn Slack nhắc nhở: “Các bạn cũng sẵn sàng trình bày code trên máy tính cá nhân của mình”. Một số lập trình viên nhận được yêu cầu bổ sung, rằng hãy đưa nội dung mình đã lập trình vào file có định dạng PDF để nộp lên cấp trên.

Thuận theo chỉ đạo từ cấp trên, một lập trình viên Twitter đã in code của mình ra giấy. (Ảnh: Twitter)

Không cần hiểu biết sâu xa về lập trình, một người biết dùng máy tính cũng có thể thấy yêu cầu của Elon Musk kỳ lạ nhường nào. Việc in code đã được lập trình ra giấy không đem lại kết quả trực quan: hàng ngàn dòng ký tự của ngôn ngữ lập trình in ngập mặt giấy không thể đem so sánh với tờ giấy chép nhạc với những nốt cao, nốt trầm.

Người nhạc sĩ có thể đọc nốt nhạc để mường tượng âm thanh vang lên, nhưng một lập trình viên không thể biên dịch hàng ngàn dòng code trên giấy để tự chạy lệnh trong đầu.

Một số người cho rằng đây là trò đùa của Elon Musk, một động thái nực cười cho thấy chủ sở hữu mới của Twitter … khác người như thế nào. Không ít lần chúng ta thấy Elon Musk bông đùa trên các mạng xã hội, có lẽ yêu cầu kỳ lạ này cũng lại là một trò đùa khác của Elon Musk nhằm “dằn mặt” các lập trình viên Twitter.

Một số nguồn tin cho hay ban chỉ đạo Twitter đã đưa ra yêu cầu mới: các lập trình viên mang số tài liệu mới in ra đi hủy. Có lẽ “các quan trên” đã nhận ra yêu cầu in code ra giấy nực cười ra sao, và cho dừng hoạt động in ấn tốn tài nguyên cả về vật chất lẫn con người.

Có thể thấy tình hình chuyển giao quyền lực tại Twitter đang rối rắm nhường nào, và có lẽ sẽ cần vài ngày, thậm chí vài tuần để Elon Musk vững chân tại vị trí mới. Trong lúc đó, người dùng mạng xã hội chỉ biết đứng bên lề, theo dõi diễn biến giao kèo lịch sử.

Trích dẫn một bài đăng Twitter hiện đã bị xóa ở thời điểm bài viết này được thực hiện, vốn mô tả sự tình tại Twitter một cách hài hước nhưng chính xác: “Xe chở gánh xiếc giờ đã chạy điện”.