Elon Musk: 'Twitter đã tự do'

(VTC News) -

Theo Reuters, trong bài đăng trên Twitter ngày 28/10, tỷ phủ Elon Musk nói rằng "the bird is freed" (chú chim đã được tự do) ngay sau khi có thông tin vị tỷ phú này hoàn tất thương vụ mua lại Twitter với giá trị 44 tỷ USD. Biểu tượng của Twitter là chú chim xanh, mỏ và toàn thân hướng lên bầu trời với lý giải đây là “biểu tượng tối cao của tự do, hy vọng và khả năng vô tận”, do Doug Bowman giám đốc sáng tạo của mạng xã hội này thiết kế vào năm 2012.

Đoạn tweet mới của tỷ phú Elon Musk ngay sau khi tiếp quản Twitter. (Ảnh chụp màn hình)

Theo các chuyên gia, tweet mới của Elon Musk không chỉ ngầm khẳng định nền tảng này đã về tay ông, mà còn nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy tự do ngôn luận trên Twitter, "mở khóa tiềm năng phi thường" của mạng xã hội. Trước đó, trong kế hoạch thâu tóm, tỷ phú Mỹ từng cam kết cải tổ nền tảng bằng cách nới lỏng việc kiểm duyệt nội dung, cũng như làm cho các thuật toán trở nên minh bạch hơn.

Ở một động thái khác ngay sau khi tiếp quản Twitter, CEO Tesla cũng nhanh chóng sa thải bốn cán sự cao cấp của mạng xã hội này gồm: CEO Parag Agrawal, Giám đốc tài chính Ned Segal, Giám đốc hành chính và pháp chế Vijaya Gadde và tổng cố vấn Sean Edgett.

Ông Elon Musk cho rằng những người này không minh bạch về số lượng tài khoản giả mạo trên Twitter. Vị tỷ phú này cũng đặt ra mục tiêu “xóa sổ” thư rác trên Twitter và làm cho các thuật toán xác định cách nội dung được hiển thị cho người dùng một cách minh bạch hơn.

Tuy nhiên, ông Musk vẫn chưa đưa ra thông tin chi tiết về việc làm thế nào để đạt được mục tiêu trên và ai sẽ là người điều hành Twitter thời gian tới. Không những thế CEO Tesla còn có kế hoạch đáng kể số nhân viên của Twitter.

Trong một "tâm thư" gửi đến những đối tác quảng cáo trên Twitter ngày 27/10, ông Musk cho biết: "Tôi không mua Twitter vì đây là thương vụ dễ dàng hay tôi muốn kiếm tiền từ nó. Tôi làm thế vì muốn giúp nhân loại, những người mà tôi yêu quý".

Trước đó, ngày 26/10, tỷ phú Musk đến trụ sở Twitter và cho biết đã gặp nhiều người thú vị tại công ty này. Phần thông tin giới thiệu tiểu sử của ông Musk sau đó được đổi thành "Chief Twit" như một cách tuyên bố ông là ông chủ mới của Twitter.

Hồi tháng 4, ông Musk thông báo đã đạt được thỏa thuận mua Twitter với giá 44 tỷ USD, tức 54,2 USD mỗi cổ phiếu. Đến tháng 7, ông tuyên bố rút lui với lý do mạng xã hội vi phạm nhiều điều khoản về sáp nhập. Tháng trước, ông lại thay đổi quyết định, cho biết vẫn mua Twitter với giá cũ.