EEPROM 4 Mbit là EEPROM có dung lượng lớn nhất đến từ Microchip

Bộ nhớ nối tiếp chỉ đọc có thể xóa và lập trình bằng điện (EEPROM) là bộ nhớ được lựa chọn dành cho các ứng dụng trong sản xuất các thiết bị y tế, thiết bị tiêu dùng xách tay như máy trợ thính, máy theo dõi đường huyết cũng như các hệ thống công nghiệp ô tô và nhiều hệ thống khác để đảm bảo tính không bay hơi, không mất đi của dữ liệu, khả năng điều khiển ở câp độ byte, dễ sử dụng và mức tiêu thụ điện năng thấp.

25CSM04 tích hợp trên các bộ vi điều khiển và vi xử lý 8-bit, 16-bit và 32-bit

Cường độ dòng điện chờ thấp (2 µA so với 15 µA), năng lực thực hiện viết cả trang trên một byte, nhiều byte, thời gan xóa/viết lại Sector ngắn hơn (5ms so với 300 ms) và nhiều chu kỳ xóa viết hơn (1M so với 100K).

Theo ông Randy Drwinga, Phó chủ tịch bộ phận sản phẩm bộ nhớ của Microchip chia sẻ: “Việc mở rộng giới hạn trên bằng EEPROM nối tiếp sẽ hỗ trợ hoạt động đổi mới sản phẩm, các nhà thiết kế có thể đánh giá lại các hệ thống của mình và sử dụng công nghệ mới này để tối ưu hiệu quả thiết kế”.

Liên hệ mua sản phẩm với giá ưu đãi nhất qua: cổng mua sắm (purchasing portal) (https://www.microchipdirect.com/product/search/all/25CSM04) hoặc các đại lý ủy quyền của Microchip.