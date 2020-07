Ecopark triển khai phân khu nghỉ dưỡng đầu tiên trong lòng Khu đô thị

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là dự án nghỉ dưỡng nội đô đầu tiên của Hà Nội, cách Hồ Hoàn Kiếm 14 km.

Phân khu nghỉ dưỡng Sky Oasis bên khu vịnh đảo

Tháng 7, Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường toà phân khu resort Sky Oasis. Tổ hợp resort này sở hữu cảnh quan, tiện ích, thiết kế “đo ni, đóng giày” cho nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí nội đô của người Hà Nội. Được biết, phân khu nghỉ dưỡng Sky Oasis nằm bên bờ vịnh đảo rộng hơn 50 ha. Tính sơ bộ, hồ vịnh đảo này rộng gấp 5 lần Hồ Gươm và 7 lần Hồ Trúc Bạch.

Dự án nằm bên hồ vịnh đảo 50 ha

Ngoài hồ cảnh quan rộng hơn 50 ha, Sky Oasis còn sở hữu gần 100 tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí riêng biệt, nhiều công trình có quy mô kỷ lục như: Công viên ánh sáng ven hồ dài 2.5 km; Vườn thượng uyển trên cao dài hơn 300 m và rộng hơn 4.000 m2; Khu vườn ánh sáng quy mô lớn trên cao kết hợp hồ bơi Bali và rạp chiếu phim ngoài trời; Khu vườn trên mây hơn 2.000 m2; 3 trung tâm thương mại khối đế kết nối với nhau bởi các cầu đi bộ trên cao; Tuyến phố đi bộ dài 2.5 km được phát triển triển thành một thiên đường shopping - ẩm thực – check-in – giải trí…

Một góc vườn thượng uyển trên cao

Chia sẻ về quyết định phát triển phân khu nghỉ dưỡng đầu tiên trong khu đô thị, đại diện Ecopark cho biết: "Hiện tại, phân khúc nghỉ dưỡng 5* - 6* tại các thành phố du lịch chỉ đáp ứng được 5% nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng Hà Nội. Và Sky Oasis được chúng tôi phát triển để khai thác 95% thị trường nghỉ dưỡng nội đô còn lại. Tiềm năng thị trường của phân khúc này vô cùng lớn. Nhưng chưa có bất cứ một tập đoàn nào khai thác.

Bình thường, khi muốn đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang hay Đà Nẵng, các du khách sẽ phải lên kế hoạch sắp xếp thời gian, chuẩn bị tài chính, hành lý, tàu xe đi lại, check-in, check-out, đặt phòng. Vì vậy, tối đa một năm thường thì một gia đình chỉ có thể đi nghỉ dưỡng được 3-4 lần. Như vậy, tính ra các khu nghỉ dưỡng này chỉ mới khai thác được những chuyến nghỉ dưỡng lớn, những kỳ nghỉ dưỡng cuối tuần, hàng ngày thì chưa dự án nào khai thác. Vì vậy chúng tôi quyết định phát triển phân khu nghỉ dưỡng trong lòng Ecopark.

Với dòng sản phẩm này, cư dân Hà Nội có thể đi nghỉ dưỡng bất cứ khi nào muốn mà không phải chuẩn bị bất cứ thứ gì: không lên kế hoạch trước, không hành lý, không tàu xe, không mệt mỏi di chuyển".

Nhận xét về động thái phát triển dòng sản phẩm nghỉ dưỡng nội đô Sky Oasis trong khu đô thị Ecopark, TS Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc nổi tiếng tại Việt Nam đánh giá: “Ecopark gần như hội tụ mọi yếu tố hoàn hảo để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng nội đô tại Hà Nội”.

Thứ nhất, về nội tại sản phẩm, Ecopark là đại đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp bậc nhất thế giới, vượt trội so với nhiều resort tại Việt Nam. Theo thống kê, Ecopark sở hữu hơn 1 triệu cây xanh, 100 ha cây xanh mặt nước, hồ vịnh đảo và hồ Thiên Nga rộng hơn 50 ha. Tính đến thời điểm hiện tại, Ecopark là đại đô thị sở hữu không gian cây xanh, mặt nước lớn nhất tại Hà Nội.

Đặc biệt, vào năm 2015, dự án này từng vượt qua gần 10,000 dự án cao cấp của hơn 2,000 tập đoàn bất động sản trên toàn thế giới để giành giải: Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới. Giải thưởng này được chúng nhận bởi International Property Award, được xem là giải Oscar của ngành bất động sản.

Ngoài cảnh quan như một đại resort, Ecopark còn sở hữu chất lượng không khí trong lành vượt trội so với nội ô Hà Nội. Kết quả đo lường của Palm Air vào thời điểm đầu tháng 6 cho thấy “chất lượng không khí tại Ecopark tương đương với chất lượng không khí của New Zealand, vượt trội so với tiêu chuẩn không khí của EU”. Chỉ cách Hà Nội 14 km, sở hữu không gian như một đại resort, chất lượng không khí trong lành và nhiệt độ luôn thấp hơn nội thành Hà Nội nên Ecopark là sự lựa chọn số một cho người Hà Nội cho nhu cầu nghỉ dưỡng nội đô.

Thứ 2, hiện tại Ecopark là khu đô thị có hoạt động cho thuê homes stay nghỉ dưỡng mạnh và tốt nhất tại Hà Nội. Theo chia sẻ của chị Hoàng Linh – chuyên gia setup home stay có tiếng tại Hà Nội cho biết: “Hiện tại, Ecopark là khu đô thị có cộng đồng Homes Stay mạnh và đông nhất tại Miền Bắc với khoảng hơn 400 thành viên. 2 ngày cuối tuần, công suất thuê phòng của Ecopark đạt mức gần 100%, các khách hàng không đặt sớm khó có thể đặt phòng. Công suất cho thuê các ngày trong tuần cũng khá tốt, đạt mức 35% - 50% tuỳ thời điểm, do khu đô thị này quá gần, khách có thể di chuyển đến nghỉ bất cứ khi nào muốn, kể cả trong tuần”.

Khảo sát trên Airbnb, các căn hộ 2 phòng ngủ tại khu đô thị có giá cho thuê cuối tuần rơi vào mức 1 triệu 3 đến 1 triệu 7 mỗi đêm; Trong tuần giá cho thuê rẻ cũng đạt 0. 5. – 0.9 triệu mỗi đêm Các căn 1 phòng ngủ giá 900 triệu có giá cho thuê giao động từ 0.9 triệu đến 1 triệu 2 tuỳ view, tầng.

Thứ 3, xét về mặt thị trường, 6 tháng cuối năm là thời điểm thiên thời, đia lợi nhân hoà để dòng bấy động sản nghỉ dưỡng nội đô tại Hà Nội hưởng lợi: Hiện tại, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố du lịch chững lại sau các sự cố cam kết lợi nhuận; Lãi suất ngân hàng xuống thấp kỷ lục khoảng 4% - 5% cho kỳ hạn 6 tháng, phân khúc bất động sản tại Hà Nội cho thuê cũng chỉ rơi vào mức 3% - 4% mỗi năm. Vì vậy, dòng sản phẩm nghỉ dưỡng nội đô, vừa phục vụ nghỉ dưỡng, vừa có thể cho thuê với lợi nhuận ổn định, vừa có thể dọn về ở luôn như Ecopark là sự lựa chọn tối ưu với các nhà đầu tư.

Mặt khác, thời điểm hiện tại, hơn 4 triệu Việt Kiều đang bị kẹt ở nước ngoài do Covid, dự kiến trong 1 năm nới, khi dịch được khống chế, hàng triệu Việt Kiều sẽ mang theo dòng tiền khổng lồ về nước. Dòng sản phẩm tốt cho sức khoẻ, xanh và sạch như Ecopark sẽ là sự lựa chọn tối ưu của các khách hàng đã đối mặt với dịch bệnh suốt một thời gian dài.