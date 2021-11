Ế ẩm, giá xe máy giảm sâu kỷ lục đầu tháng 11

Càng về cuối năm, các hãng xe máy vẫn đang nỗ lực kích cầu thông qua việc giảm giá, ưu đãi và tặng quà với mức nhiều nhất có thể.

Chiếm thị phần lớn tại thị trường Việt Nam, Honda từ nhiều năm nay duy trì chính sách giá xe tay ga bán lẻ cao hơn giá đề xuất. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát khiến toàn thị trường trở nên ảm đạm, kéo theo hàng loạt mẫu xe tay ga, xe số của hãng này liên tục được điều chỉnh giảm giá mạnh trong những tháng qua.

Honda Winner X đang nhận khá nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Mẫu xe tay côn Honda Winner X tiếp tục nhận ưu đãi từ hãng lên đến 5 triệu đồng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2021. Như vậy đến nay giá mẫu xe này hiện đang bán thấp hơn giá đề xuất khá nhiều. Giá xe hiện tại chỉ còn 29 - 32 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Giá các phiên bản xe Honda Vision giảm sâu cao nhất đến 1 triệu đồng so với tháng trước. Cụ thể, Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn giảm nhẹ 200.000 đồng so với tháng trước. Giá xe sau giảm hiện là 29,8 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 200.000 đồng.

Honda Vision phiên bản cao cấp và đặc biệt đang có giá bán lần lượt là 31,8 và 33 triệu đồng, giảm 1000.000 đồng so với tháng trước. Phiên bản cá tính cao cấp nhất đang có giá 36,3 triệu đồng, giảm 1,3 triệu đồng so với tháng 10.

Tương tự Honda Lead, Air Blade đều có xu hướng giảm từ 500.000 đến 1 triệu đồng tại các đại lý.

Trong khi đó, mẫu xe Honda SH 125/150i lại tăng 1-3 triệu đồng so với tháng trước. Cụ thể, tại một số đại lý xe máy Honda lớn tại Hà Nội, giá Honda SH 125 CBS 2021 hiện đang có giá 81 triệu đồng, Honda SH 125 ABS 2021 có giá bán 89 triệu đồng đều chênh hơn giá đề xuất hơn 9 triệu đồng. Riêng Honda SH 150 CBS 2021 có giá bán tại đại lý là 98 triệu đồng, chênh 9,21 triệu đồng so với giá niêm yết hãng 88,790 triệu đồng. Honda SH 150 ABS đang có giá bán là 108 triệu đồng, chênh hơn 11 triệu đồng so với giá niêm yết hãng.

Hãng Yamaha cũng điều chỉnh giảm giá từ 2-7 triệu đồng/xe tùy mẫu. Trong đó, Yamaha FreeGo giảm tối đa 7 triệu đồng. Yamaha Exciter 155 VVA đang hạ giá rất mạnh từ 2 đến 3 triệu đồng. Giá xe tại đại lý hiện dao động từ 44 đến 50,5 triệu đồng. Hai mẫu xe tay ga nữ Grande và Janus tiếp tục được Yamaha Việt Nam gia hạn chương trình giảm giá cao nhất 2 triệu đồng đến hết tháng 11.

Hãng Suzuki hỗ trợ lệ phí trước bạ với mức 1-5 triệu đồng, hỗ trợ phí đăng ký xe. Khách mua xe máy Hãng Piaggio cũng tặng 4 triệu đồng phí đăng ký xe, hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất 0%…

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên doanh số bán hàng quý 3/2021 của các đơn vị thành viên chỉ đạt 367.037 xe các loại, giảm 45,84% so với cùng kỳ năm 2020.