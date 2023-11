Đường 'tử thần' chờ 4 năm chưa mở rộng, TP Thủ Đức nói gì?

(VTC News) -

Ngày 16/11, UBND TP Thủ Đức thông tin về việc nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến đường 990 (nay là Nguyễn Thị Tư) sau khi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người trên tuyến đường này.

Ngày 13/11, khu vực đường Nguyễn Duy Trinh xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Theo UBND TP Thủ Đức, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến đường 990 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư, được Sở GTVT phê duyệt dự án tại Quyết định số 5334/QD-SGTVT ngày 31/10/2019.

Hiện nay, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đang tạm ngưng do tổng mức đầu tư vượt so với dự án được duyệt. Nguyên nhân do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hiện, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiến nghị HĐND và UBND TP.HCM xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư để làm cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư, tiếp tục triển khai thực hiện.

Cũng theo UBND TP Thủ Đức, trong thời gian đường Nguyễn Duy Trinh chưa đầu tư, mở rộng theo kế hoạch, Phòng Giao thông công chính thuộc UBND TP Thủ Đức sẽ phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (trực thuộc Sở GTVT TP.HCM) duy tu, tổ chức giao thông.

Đối với việc điều chỉnh giờ cấm các xe 3,5 tấn vào buổi sáng từ 6h - 7h30, thay vì đến 8h như trước tại dường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến đường 990 để hạn chế tai nạn giao thông, UBND TP Thủ Đức cho biết đây là vấn đề thuộc thẩm quyền Sở GTVT TP.HCM.

Thời gian qua, đường Nguyễn Duy Trinh được ví là con đường "tử thần" vì thường xuyên xảy ra tai nạn chết người gây bức xúc cho người đi đường.

Sáng 13/11, gia đình 3 người gồm anh N.C.D (32 tuổi), chị N.T.T. (31 tuổi, cùng quê Gia Lai) chở theo con gái nhỏ 5 tuổi lưu thông bằng xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng từ cảng Phú Hữu ra vòng xoay Phú Hữu. Khi đến gần ngã ba giao với đường số 963 thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến cả ba ngã xuống đường. Chị T. bị rơi vào gầm xe đầu kéo rồi tử vong tại chỗ. Người chồng và bé gái ngã ra ngoài bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến tuyến đường Nguyễn Duy Trinh bị ùn ứ.

Nhiều người đi đường xót xa khi chứng kiến cảnh người đàn ông ôm thi thể của vợ mình khóc nghẹn ngay dưới gầm xe đầu kéo.