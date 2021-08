Đường tình lận đận đến kỳ lạ của Song Hye Kyo: Mối tình nào cũng ngắn ngủi

(VTC News) -

Song Hye Kyo được coi là "ngọc nữ" của điện ảnh Hàn Quốc. Suốt hơn 20 năm qua, tên tuổi của cô vẫn vững vàng ở vị trí hạng A. Các tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên luôn không chỉ gây sốt ở xứ kim chi mà còn nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều quốc gia châu Á khác.

Đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng Song Hye Kyo lại rất cô đơn. Ở tuổi gần 40, Song Hye Kyo vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc, mặc dù cô nhiều lần trải qua chuyện yêu đương với những người đàn ông được coi là "cực phẩm" trong showbiz Hàn Quốc.

Liên tục yêu rồi thất tình

20 năm qua, Song Hye Kyo vẫn vững vàng ở vị trí sao hạng A của showbiz Hàn Quốc.

Mối tình đầu của Song Hye Kyo khi bước chân vào giới giải trí là Kim Min Jong. Họ gặp nhau khi đóng phim Thiên thần hộ mệnh. Khi đó, nữ diễn viên mới ở độ tuổi 20 nhưng đã nổi danh khắp châu Á với vai diễn trong phim Trái tim màu thu. Còn Kim Min Jong đã bước vào tuổi 29, đủ trưởng thành, từng trải và có sự nghiệp vững chắc.

Song Hye Kyo là người sưởi ấm trái tim Kim Min Jong sau mối tình 6 năm đầy day dứt với diễn viên - á hậu Lee Seung Yeon (ngôi sao phim Mối tình đầu).

Ban đầu, cặp đôi không có ý định công khai quan hệ. Họ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của nhau. Tuy nhiên, khi tình cảm đủ sâu đậm, Kim Min Jong thừa nhận trên truyền thông: "Cả cuộc đời này, tôi muốn bảo vệ Song Hye Kyo".

Tiếc là Kim Min Jong đã không thực hiện được mong muốn đó. Chỉ thời gian ngắn sau khi nam tài tử đưa ra lời tuyên bố trên, cặp đôi đường ai nấy đi. Kim Min Jong không nói nhiều về lý do khiến họ chia tay. Nam diễn viên chỉ ngậm ngùi chia sẻ trên truyền thông: "Chúng tôi không vượt qua được sự phản đối của gia đình".

Kim Min Jong và Song Hye Kyo.

Hai năm sau khi chia tay Kim Min Jong, Song Hye Kyo yêu tài tử Lee Byung Hun. Họ gặp nhau khi đóng chung phim All in. Lee Byung Hun là người yêu đầu tiên mà nữ diễn viên công khai với truyền thông. Khi đó, Song Hye Kyo 22 tuổi, còn Lee Byung Hun ngoài 30.

Nếu Kim Min Jong nổi tiếng là người đàn ông si tình và chung thủy, thì Lee Byung Hun lại được coi là tay chơi sát gái bậc nhất showbiz Hàn. Chính vì thế, rất nhiều người lo lắng cho "ngọc nữ" khi cô công khai mối quan hệ. Tuy vậy, Lee Byung Hun luôn biết cách trấn an bạn gái và công chúng. Anh chăm sóc ân cần và không ngại dành cho cô những lời có cánh trên truyên thông: "Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy”.

Việc tay chơi khét tiếng như Lee Byung Hun chủ động đề cập tới chuyện kết hôn khiến công chúng không khỏi mừng thầm cho Song Hye Kyo. Họ còn chúc mừng cô nhiều hơn khi kế hoạch kết hôn trong năm 2004 của cặp đôi bị rò rỉ trên truyền thông.

Song Hye Kyo và tài tử Lee Byung Hun.

Lee Byung Hun là mối tình nhiều đau đớn nhất của Song Hye Kyo.

Tuy nhiên, hôn lễ của Lee Byung Hun và Song Hye Kyo đã không diễn ra. Sau 2 năm gắn bó, họ đường ai nấy đi. Tài tử sinh năm 1970 nói về việc chia tay: “Đó là một quyết định đau khổ, nhưng từ giờ Song Hye Kyo có thể làm mọi thứ tuyệt vời mà cô ấy muốn, còn tôi sẽ nỗ lực để thành một diễn viên giỏi”.

Thời điểm mới chia tay, Song Hye Kyo không chia sẻ bất cứ điều gì, song truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên đã rất đau đớn. Cô bỏ ăn, gầy rộc tới mức đáng báo động.

Phải rất lâu sau đó, Song Hye Kyo mới đủ bình tĩnh để nói về mối tình đã qua. Nữ diễn viên ám chỉ bạn trai cũ đào hoa, đã qua lại với người phụ nữ khác trong thời gian yêu cô. Song Hye Kyo nói: “Phụ nữ luôn muốn biết mọi thứ về người đàn ông của mình. Có những điều nhỏ nhặt có thể được ngụy trang tạm thời dưới vỏ bọc của những lời mật ngọt, giả dối, thế nhưng chúng không thể che đậy được cả đời”.

Mặc dù vậy, Song Hye Kyo thừa nhận đây có lẽ là mối tình khó quên và đau đớn nhất của cô.

Song Hye Kyo và Hyun Bin.

Năm 2008, Song Hye Kyo đóng bộ phim The world they live in cùng Hyun Bin. Tháng 6/2009, họ chính thức công khai mối quan hệ tình cảm.

Lần này, chuyện tình của Song Hye Kyo được công chúng hết lòng ủng hộ. Hyun Bin điển trai, tài năng và không ồn ào như Lee Byung Hun. Tuy vậy, cũng chỉ vài năm sau đó, Song Hye Kyo lại trở thành "cô gái độc thân được nhiều chàng trai khao khát nhất showbiz Hàn Quốc".

Cuộc hôn nhân 20 tháng

Năm 2016, Song Hye Kyo tham gia bộ phim truyền hình Hậu duệ mặt trời, đóng cặp cùng nam diễn viên Song Joong Ki. Tác phẩm làm mưa làm gió tại nhiều quốc gia châu Á. Chuyện tình đẹp của cặp đôi trong phim khiến cho khán giả mê đắm.

Phim kết thúc, Song Jong Ki và Song Hye Kyo luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn. Truyền thông Hàn Quốc dường như nổ tung vào cái ngày cặp đôi xác nhận đang yêu nhau. Lần đầu tiên, ngọc nữ chủ động lên tiếng về chuyện hẹn hò: "Trong thời gian dài, Song Joong Ki đã thể hiện sự chân thành, tử tế đối với tôi. Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu như có thể đi cùng anh ấy đến cuối cuộc đời. Thật hạnh phúc là anh ấy cũng có cảm giác như thế với tôi”.

Song Jong Ki và Song Hye Kyo trong phim "Hậu duệ mặt trời".

Song Hye Kyo và Song Joong Ki tổ chức hôn lễ đẹp như mơ với sự tham gia của những nhân vật "máu mặt" nhất giới giải trí Hàn Quốc. Sau đám cưới, họ về sống chung trong một biệt thự trị giá 10 tỷ won tại Seoul (Hàn Quốc). Cặp đôi cũng tạm dừng công việc trong suốt 1 năm để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Trong ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới, họ trở về quê nhà của Song Joong Ki, cùng dùng bữa với bố mẹ anh.

Hình ảnh đó khiến người hâm mộ ấm lòng và nghĩ rằng sau rất nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, sau rất nhiều lần tan vỡ trái tim, Song Hye Kyo cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc đích thực.

Song - Song nên duyên trong đám cưới đẹp như cổ tích.

Từ tháng 2/2019, công chúng bắt đầu xôn xao với những tin đồn rạn nứt của vợ chồng Song - Song. Họ liên tục bị bắt gặp không đeo nhẫn đôi. Cùng dự một đám cưới nhưng họ còn không nhìn vào mắt nhau. Trong tiệc sinh nhật của mẹ chồng, Song Hye Kyo cũng không có mặt.

Và rồi vào tháng 4/2019, Song Jong Ki xác nhận anh đã đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo. Thông tin này gây ra cơn chấn động cho toàn châu Á y như cái ngày cả hai xác nhận hẹn hò. Không những thế, có nhiều thông tin khẳng định, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn mà không hề báo trước cho Song Hye Kyo. Sau vụ việc, nam diễn viên thản nhiên đi xem nhạc kịch. Song Hye Kyo chỉ biết chuyện khi các phương tiện truyền thông rầm rộ đưa tin.

Một nguồn tin còn khẳng định trên truyền thông: “Mục đích của Song Jong Ki khi chủ động đệ đơn ly hôn, không thông báo với Song Hye Kyo là để cảnh báo nữ diễn viên rằng nếu cô ấy cố tình đưa ra những lời giả dối, những thông tin sai lệch về mối quan hệ vợ chồng cũng như các vấn đề liên quan đến chuyện ly hôn, anh ấy sẽ tiết lộ tất cả”.

Hôn nhân của cặp đôi chỉ kéo dài 20 tháng.

Cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki dường như đều không muốn chịu đựng nhau thêm bất cứ giây phút nào. Họ không lao vào các cuộc chiến pháp lý mà thống nhất hòa giải để có thể giải quyết việc ly hôn một cách nhanh nhất có thể. Cả hai cũng hoàn toàn im lặng, không chia sẻ bất cứ điều gì về lý do ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân ồn ào, Song Hye Kyo chọn cách tạm lánh ra nước ngoài. Cô chỉ nhận lời tham gia các sự kiện quốc tế, không đóng phim hay có mặt ở Hàn Quốc. Cô cũng không nhận trả lời phỏng vấn bất cứ tờ báo nào. Có lẽ, nữ diễn viên vẫn chưa thực sự đủ can đảm để đối diện với nỗi đau.

Song Hye Kyo vẫn chưa tìm được sự bình yên.

Hai năm sau khi ly hôn, Song Hye Kyo mới nhận trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, cô chỉ tâm sự về hiện tại, không nhắc về quá khứ.

Nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống bình yên của mình: "Ngày trước, tôi có thể tùy ý thức tới bình minh rồi sau đó đi ngủ hết ngày nhưng hiện tại, tôi dậy sớm hơn và vận động nhiều hơn. Trước đây, khi đi du lịch, mỗi khi đi ngang qua một khung cảnh tuyệt đẹp, tôi thường nghĩ thật dễ chịu. Nhưng giờ đây, tôi thường nán lại chỗ đó, ngồi yên và cảm nhận từng thứ một".

Nữ diễn viên thừa nhận, hiện tại cô đang có cuộc sống rất tốt và không nghĩ tới chuyện yêu đương.