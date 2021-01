Đường sắt Việt Nam công bố đường dây nóng dịp Tết Tân Sửu

(VTC News) -

Ngày 25/1, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa công bố đường dây nóng trực 24/24h của Cục nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu.

Tổng đài điện thoại đường dây nóng là 0865367565.

Đường sắt Việt Nam công bố đường dây nóng dịp Đại hội Đảng và Tết Tân Sửu. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, còn có số điện thoại của các cán bộ phụ trách về công tác vận tải và công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt như trưởng phòng phòng Vận tải - An toàn giao thông Bùi Thế Thành phụ trách công tác vận tải đường sắt, số điện thoại 0913582725; Phó trưởng phòng Vận tải - An toàn giao thông Uông Đình Hùng, phụ trách công tác an toàn đường sắt, số điện thoại 0904133074.

Tại các khu vực, Trưởng phòng Thanh tra - An toàn I Nguyễn Giang Hải, phụ trách khu vực các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng; số điện thoại 0913061437.

Trưởng phòng Thanh tra - An toàn II Phan Thanh Hòa, phụ trách khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam, số điện thoại 0909678405.

Trưởng phòng Thanh tra - An toàn III Đỗ Hoàn Thành, phụ trách khu vực các tỉnh từ Đồng Nai đến TP.HCM số điện thoại 0918679225.

Tại các tỉnh còn có các Đội Thanh tra - An toàn đường sắt tiếp nhận thông tin, xử lý.

Trong dịp nghỉ Tết Tân Sửu, tổ chức, cá nhân có thể gọi phản ánh thông tin vào các đường dây nóng trên bất cứ lúc nào để Cục Đường sắt Việt Nam kịp thời xử lý.