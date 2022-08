Đường phố Hà Nội 'không lối thoát', người dân chật vật về nhà sau cơn mưa tầm tã

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, khu vực Hà Nội từ chiều nay (10/8) đến 12/8 có mưa to, có nơi mưa rất to kèm gió giật mạnh với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.