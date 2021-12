Dương Mịch bị fan 'bắt quả tang' săn hàng giảm giá

(VTC News) -

Ngày 13/12, một số người hâm mộ bắt gặp Dương Mịch tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Có lẽ đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của nữ diễn viên.

Những bức ảnh cho thấy, Dương Mịch mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng thình bước ra khỏi cửa hàng với lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ trên tay. Đi cùng cô là hai người bạn cũng mặc đồ đen, không biết là do hẹn trước hay do “tâm linh tương thông”.

Theo cư dân mạng, cửa hàng mà Dương Mịch vừa vào mua sắm là một thương hiệu do chính cô làm đại diện hình ảnh. Về lý thuyết, thương hiệu này sẽ tài trợ toàn bộ nếu cô chọn trang phục của họ. Tuy nhiên, có lẽ giống như bao chị em khác, Dương Mịch cũng muốn nhân cơ hội cửa hàng khuyến mãi 40% để đến “săn” đồ giảm giá.

Xem những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú vì hóa ra các ngôi sao lớn cũng thích mua hàng sale như ai.

Một số người hâm mộ còn chụp được cảnh Dương Mịch đang lựa đồ bên trong cửa hàng. Nữ diễn viên đã cố gắng kéo mũ lưỡi trai xuống rất thấp, đeo khẩu trang để che mặt. Nhưng qua dáng người, giọng nói, không quá khó để nhận ra tiểu hoa đán của điện ảnh Hoa ngữ.

Người chia sẻ bức ảnh cho hay, họ đã dõi theo nữ diễn viên khá lâu nhưng cô không hề phát hiện ra. Dương Mịch rất thoải mái và hào hứng hòa mình vào không khí mua sắm. Cô tự đi lựa đồ mà không hề để ý có người đã nhận ra và chụp ảnh mình.

Điều đáng chú ý là dù fan đã rất tế nhị làm mờ sản phẩm mà Dương Mịch chọn mua, điều này vẫn không thể qua mắt các “thánh soi”. Họ nhận ra đó là một chiếc quần chip màu hồng.

Theo phong tục của người Trung Quốc, năm tuổi thường đem đến vận xui nên vào năm tuổi, mọi người thường sắm đồ màu đỏ hoặc hồng với ý nghĩa xua đuổi tà ma và mang thứ đó bên mình kể từ lễ hội mùa xuân. Năm tới là năm tuổi của Dương Mịch, vì vậy cũng dễ hiểu vì sao nữ diễn viên chọn đồ màu hồng.

Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 35, Dương Mịch không còn quá bận tâm đến những đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ và thị phi trong giới giải trí. Cô ngày càng ngày thoải mái và điềm đạm. Nữ diễn viên vui vẻ chấp nhận những nỗi buồn, cơn tức giận của bản thân, bởi theo cô, chỉ chấp nhận thì mới có thể thực sự buông bỏ.

Năm ngoái, Dương Mịch thẳng thắn bày tỏ, bây giờ cô chọn cách sống thoải mái hơn thay vì cứ cố che đậy bản thân, đồng thời tự nhủ mình phải có cuộc sống như bao người phụ nữ bình thường khác. Và hiện tại cô vẫn đang cố gắng để làm được điều đó.