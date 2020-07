Đường Dương cùng đàn em đánh hội đồng phụ xe dã man thế nào?

Mâu thuẫn từ việc giao nhận tài liệu

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra bản kết luận điều tra số 33 liên quan vụ việc Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, TP Thái Bình, còn gọi là Đường “Nhuệ”), Nguyễn Thị Dương (SN 1980, TP Thái Bình, vợ của Đường) và đàn em cố ý gây thương tích cho một phụ xe là anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, huyện Kiến Xương, Thái Bình, là nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình).

Theo kết luận điều tra, ngày 30/3/2020, phụ xe Trịnh Ngọc Anh trên chuyến xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội có nhận một túi tài liệu của anh Trần Anh T. (trú tại Hà Nội) gửi cho vợ là chị Trần Việt V. Địa điểm hẹn giao nhận tại số 195, Khuất Duy Tiến (Hà Nội).

Bị can Nguyễn Xuân Đường.

Tuy nhiên, do đường Khuất Duy Tiến đang cấm dừng đỗ xe và có camera giám sát nên xe khách của Ngọc Anh không thể dừng lại để giao tài liệu cho chị V. vì sợ bị phạt. Chị V. nhiều lần gọi điện cho Ngọc Anh để đến điểm hẹn nhận tài liệu.

Sau đó, Ngọc Anh đến đầu đường Tố Hữu cách chỗ chị V. đỗ xe khoảng 150m và hẹn ra đó lấy tài liệu. Khi chị V. lái xe ô tô ra điểm này, gặp Ngọc Anh lấy tài liệu thì xảy ra tranh cãi.

Trưa cùng ngày, chị V. trao đổi qua điện thoại với chồng là anh T. về việc mâu thuẫn, tranh cãi với Ngọc Anh, đồng thời gửi số điện thoại, tên nhà xe của Ngọc Anh cho T. Tình cờ lúc này, anh T. đang ngồi ăn cơm tại nhà Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương ở TP Thái Bình.

Anh T. lấy máy gọi điện vào số của Ngọc Anh, hỏi về việc vì sao tranh cãi với vợ mình. Đang nói chuyện thì Đường lấy điện thoại từ tay anh T. và xưng danh Đường "Nhuệ” nhưng anh Ngọc Anh không tin (do trao đổi qua điện thoại).

Lúc này, Đường muốn chứng minh nên lấy máy của mình với số điện thoại đuôi “88888” gọi lại cho Ngọc Anh, yêu cầu Ngọc Anh về Thái Bình phải qua nhà mình để “xin lỗi”. Biết đúng là Nguyễn Xuân Đường nên Ngọc Anh lo sợ, gọi điện cho anh Phạm Văn Q. (SN 1978, TP Thái Bình) là người điều hành của nhà xe để kể về chuyện Đường bắt qua nhà xin lỗi.

Nạn nhân bị “đánh hội đồng” trong căn nhà khóa kín

Sau khi hỏi ý kiến giám đốc nhà xe, anh Q. khuyên Ngọc Anh đến nhà Đường xin lỗi. Khoảng 17h-18h cùng ngày, Ngọc Anh cùng anh Q. và 2 người bạn là nhân viên của nhà xe đến nhà Nguyễn Xuân Đường.

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường cùng Nguyễn Thị Dương và một số đàn em thân tín ngồi đợi sẵn. Đường yêu cầu Ngọc Anh đi lên tầng 2. Đàn em của Đường là Đào Văn Bằng (SN 1986, TP Thái Bình) khóa chốt cửa tầng 1 để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Lên tầng 2, Nguyễn Thị Dương bắt đầu đánh, chửi Ngọc Anh. Hai bị can Phạm Xuân Hòa (SN 1976, huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, TP Thái Bình) dùng chân đá vào mặt Ngọc Anh. Nguyễn Xuân Đường nói: “Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao, mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không?”.

Nguyễn Xuân Đường bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam.

Nguyễn Thị Dương cầm một vòng dây vụt vào mặt anh Ngọc Anh. Sau đó, anh Ngọc Anh tiếp tục bị Phạm Ngọc Quý (SN 2003, Vũ Thư), Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa đánh đập trên tầng 2 nhà Đường. Kết thúc màn “đánh hội đồng”, anh Ngọc Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị với xác định thương tổn là 14%.

Vụ đánh người tại nhà Nguyễn Xuân Đường không lọt qua mắt cơ quan công an. Ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích đối với 3 bị can Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý.

Đến 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Cũng từ vụ án này, Cơ quan điều tra tiếp tục vạch trần, điều tra mở rộng các vụ: Đánh người trong trụ sở công an, bảo kê xe tang, sai phạm trong đấu thầu, thâu tóm đất đai... liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và băng nhóm dưới trướng. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân tỉnh Thái Bình cũng như nhân dân cả nước.

Vì sao vợ Đường "Nhuệ" tiếp tục bị khởi tố?