Đường dây đánh bạc online Big.club tinh vi thế nào?

Bất chấp việc một loạt game đánh bạc online liên tiếp bị triệt phá trong thời gian qua, hình thức “đỏ đen” đặc biệt này vẫn nở rộ trên mạng Internet. Thậm chí, một số “tay chơi” sành sỏi còn rỉ tai nhau về một “sòng” mang tên Big Club với độ an toàn cao và “phản ứng nhanh nhất khi bị động".

Giao diện của Big.club. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức “chuyển nhà” khi bị lộ

Biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về hình thức sát phạt đỏ đen trên mạng Internet, S. một tay chơi có tiếng hồ hởi khoe về một đường dây mới mang tên Big.Club mà theo S. là “đặc biệt an toàn.” Thấy chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt và hồ nghi, S. từ tốn giải thích: Đây là đường dây có phản ứng nhanh nhạy nhất mỗi khi bị động.

Để chứng minh, tay chơi này tiết lộ: Ban đầu, Big.club mang tên là big79.net. Ngay từ khi xuất hiện, Big79 đã gây xôn xao khi treo giải thưởng là một chiếc ôtô trị giá 600 triệu đồng cho con bạc nào nạp tiền nhiều nhất.

Tuy nhiên, cách đây vài tuần, khi phát hiện một số cơ quan báo chí phản ánh về sự hoạt động phi pháp, những người điều hành Big79 đã ngay lập tức phản ứng. Chỉ sau một ngày, những thành viên như S. nhận được thông báo về việc “chuyển nhà” sang địa chỉ mới big.club. Còn Big79.net thì dừng hoạt động hẳn để tránh sự chú ý từ dư luận.

Đường dây này từng treo thưởng cả 1 chiếc ôtô trị giá 600 triệu đồng cho con bạc.

Từ những thông tin được cung cấp, phóng viên tiếp tục tìm hiểu sâu hơn và phát hiện thủ đoạn hết sức tinh vi trong cách thức vận hành của “sòng bạc online này”. Cụ thể, khi truy cập vào địa chỉ big79.net, người dùng sẽ được trả về trang GoDaddy-một trang chuyên bán tên miền. Cùng với đó, trên màn hình xuất hiện dòng thông báo “big79.net -This Web page is parked FREE, courtesy of GoDaddy”, tạm dịch là tên miền này đã được lưu trú miễn phí với sự giúp đỡ của GoDaddy. Như vậy, big79.net đã dừng hoạt động.

Trong khi đó, tra cứu về tên miền big.club trên trang web whois.domaintools.com cho thấy tên miền này chỉ vừa được tạo vào ngày 28/5/2019, tức là chỉ đúng 1 ngày sau khi bài viết lật tẩy big79.net được lên trang. Truy cập vào big.club sẽ dễ dàng nhận ra giao diện của trang web này và big79.net trước đây là một.

Big79.net hiện đã dừng hoạt động ngay sau khi bị báo chí phát hiện và phản ánh. (Ảnh chụp màn hình).

Chi tiết này cho thấy sự hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi của loại hình tội phạm mới này. Chúng phản ứng rất mau lẹ, gần như tức thì, sử dụng chiêu trò để tránh sự để ý, điều tra của các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, chiêu “ve sầu thoát xác” này còn thể hiện sự táo tợn, quyết tâm phạm tội đến cùng của những kẻ cầm đầu đường dây. Cho dù đã bị công luận đưa ra ánh sáng, nhưng thay vì dừng hành vi phạm pháp, những kẻ cầm đầu vẫn cố tình duy trì sự hoạt động này, bằng những thủ đoạn tinh vi.

Tên miền big.club được tạo chỉ 1 ngày sau khi bài viết phanh phui big79.net xuất hiện. (Ảnh chụp màn hình).

“Phiên bản tái sinh” của RikVip

Một điểm đáng lưu ý khác là mặc dù “sinh sau đẻ muộn”, nhưng Big.club lại sao chép gần như nguyên vẹn các tính năng của đường dây RikVip đình đám một thời.

Cụ thể, big.club cũng sử dụng phương thức cho phép người chơi nạp tiền ảo vào game hoặc trực tiếp bằng các loại thẻ cào viễn thông, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý. Ở chiều ngược lại, người chơi khi thắng cũng có thể được đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hay thậm chí là tiền mặt. Đây được coi là yếu tố dễ nhận biết của hầu hết các đường dây đánh bạc trá hình trên mạng Internet hiện nay.

Đặc biệt, bất chấp việc đường dây cũ bị vạch trần, đường dây mới vẫn ngang nhiên duy trì phương thức hoạt động gần như công khai như thể đây là một loại hình kinh doanh hợp pháp. Danh sách đại lý vẫn được vô tư đăng tải trên website với những số điện thoại tứ quý quen thuộc được giữ nguyên như tại big79.net. Khi phóng viên thử liên hệ với số đại lý thì vẫn nhận được sự đảm bảo về an toàn, uy tín.

Danh sách đại lý vẫn được ngang nhiên đăng tải công khai trên big.club. (Ảnh chụp màn hình)

Trong thời gian qua có khá nhiều đường dây đánh bạc trá hình qua mạng nghìn tỉ bị cơ quan chức năng vào cuộc triệt phá. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Big.clu với những chiêu trò “thoát xác” tinh vi đã gióng lên hồi chuông báo động về diễn biến phức tạp của loại hình tội phạm phi truyền thống này.

Những kẻ vận hành game bài bị lợi nhuận làm mờ mắt, sẵn sàng tìm mọi cách để tiếp tục hành vi phạm tội. Và chúng cũng chỉ cần trong một ngày có thể xóa dấu vết đường dây cũ, dễ dàng lập và đưa vào hoạt động đường dây mới.

Điều đó đòi hỏi cơ quan chức năng cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, truy quét gắt gao, áp dụng nhiều biện pháp hơn nữa, để tránh những hệ lụy xấu cho xã hội..

