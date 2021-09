Đường dây 'bán phấn buôn hương' hoạt động xuyên mùa dịch của các tú ông 9X

Thời gian qua, bất chấp việc cơ quan chức năng khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K và nguyên tắc "chỉ ra đường khi thật sự cần thiết" nhằm phòng chống đại dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường ở Hà Nội, nhiều người vẫn thiết lập đường dây “bán phấn buôn hương” ngay trên địa bàn.

9X thuê nhà, nuôi nhân viên phục vụ khách làng chơi

Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo có phần điển trai, ít ai nghĩ Lục Thanh Tiến (SN 1991, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lại là một "tú ông" có hạng. Gần một năm nay, Tiến điều hành, phát triển một đường dây mại dâm hoạt động tinh vi.

Đêm 28/8/2021 tổ tuần tra của Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện một cặp nam nữ đang chở nhau trên xe máy có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Hai người này không xuất trình được giấy tờ cần thiết khi ra đường và được đưa về cơ quan công an.

Tại đây, cô gái tên Nguyễn Thị M. khai nhận đang trên đường đến nhà nghỉ để "tiếp khách". Thanh niên cầm lái chính là kẻ môi giới, đồng thời là người trực tiếp đưa "hàng" đến cho khách.

Mới hôm qua thôi, "tú ông" này môi giới cho M. 3 cuộc vui vẻ với khách. Sau ít giờ quanh co, cuối cùng Tiến phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vốn không có việc làm ổn định, song lại ít nhiều có những hiểu biết về "thế giới ngầm" của việc "bán phấn buôn hương", Tiến rắp tâm lợi dụng thân xác của họ.

Cuối năm 2020, Tiến bắt đầu tiếp cận những cô gái làm nghề massage, những hotgirl xinh đẹp nhưng thiếu tiền và rủ rê họ vào đường dây của anh ta. Khi các cô gái đồng ý, Tiến trực tiếp chụp ảnh, hoặc yêu cầu cô gái gửi những bức hình nóng bỏng để anh ta đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook.

Dần dà trong tay Tiến có hàng chục user (người dùng), mỗi user là một cô gái với những bức hình nóng bỏng tay. Sau đó, "tú ông" này chia sẻ lên nhiều group dành cho dân ăn chơi để kiếm khách. Tiến cũng dùng nhiều thủ thuật để tăng lượt thích và bình luận vào các bức ảnh của gái bán dâm trên các trang nhằm tạo độ thu hút.

Ngoài ra, “tú ông” này tỏ ra chuyên nghiệp và chịu chơi khi đầu tư tiền thuê nhà cho gái bán dâm ở. Điều này có nhiều cái lợi, Tiến sẽ dễ quản lý gái hơn; đồng thời gái bán dâm cũng trung thành hơn với “tú ông” này, không nghĩ đến việc ăn mảnh.

Tiến phân loại gái bán dâm thành nhiều nhóm như “hàng” bình dân, “hàng” VIP... “Hàng” bình dân sẽ có giá từ 450 nghìn đồng - 800 nghìn đồng/lượt vui vẻ. “Hàng” VIP từ 2 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/lượt. Khi có khách đồng ý mua dâm và thỏa thuận xong về giá cả, Tiến hoặc sẽ thuê taxi để đưa các cô gái đến bãi đáp, hoặc sẽ trực tiếp chở đến điểm hẹn. Sau mỗi cuốc đi khách, gái mại dâm phải chia cho Tiến 30% số tiền thu được.

Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm đánh giá, thời điểm này TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú nếu không được huy động làm nơi phục vụ cách ly đều phải dừng hoạt động, nhưng một số người vẫn lén lút tổ chức mua bán dâm online.

“Việc điều tra truy xét làm rõ đường dây mua bán dâm trong thời điểm giãn cách xã hội rất khó khăn vì họ sử dụng mạng xã hội, thủ đoạn tinh vi trong các hội nhóm kín. Song lực lượng công an quyết tâm đấu tranh với loại tội phạm này, cũng là góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19”, Thượng tá Vũ Văn Phúc chia sẻ.

Đường dây mại dâm của "tú ông sinh viên"

Dù còn ít tuổi song “tú ông” Lê Văn Sơn (SN 1998, trú tại xã Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sớm thể hiện mình là “tú ông" tuổi trẻ tài cao.

Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), tháng 6/2021, cơ quan công an phát hiện một đường dây mại dâm khá tinh vi trên địa bàn. Lập kế hoạch triệt phá, các trinh sát kiểm tra hành chính tại một số nhà nghỉ, khách sạn và phát hiện một đường dây mại dâm online.

Khi tổ công tác có mặt tại một căn hộ trong chung cư cao tầng trên phố Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân), các trinh sát phát hiện một đôi nam nữ mua bán dâm. Cùng thời gian này, tổ công tác cũng phát hiện tại khách sạn ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân một đôi nam nữ khác đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra, những người này khai nhận được một nam giới (là Lê Văn Sơn) sử dụng nick Facebook để môi giới mại dâm. Cụ thể, người này thỏa thuận với hai người đàn ông giá mua dâm lần lượt là 3 triệu đồng và 6 triệu đồng/lượt. Sau khi "chốt đơn", chuyển khoản tiền đặt cọc, “tú ông” hướng dẫn khách di chuyển đến các khách sạn, nhà nghỉ rồi sẽ điều gái mại dâm đến phục vụ. Thương vụ này, Sơn hưởng lợi 3 triệu đồng.

Tổ chức bắt khẩn cấp Sơn, các trinh sát rất ngạc nhiên khi biết rằng anh ta đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn quận. Những cô gái dưới trướng Sơn phần nhiều cũng là sinh viên.

Sơn khai nhận trước đó nhiều tháng biết được một số cô gái có nhu cầu đi khách giá cao. Sơn lập tài khoản Facebook có tên là "Sup Lãnh" và lọ mọ trên mạng Internet đăng thông tin "chào hàng" tại nhiều trang web cũng như mạng xã hội.

Sơn rêu rao rằng "hàng sinh viên, xịn sò, uy tín, chất lượng" nên cũng có giá khá chát. Từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho một lượt vui vẻ. Sơn sẽ cắt phế khoảng 30% cho mỗi thương vụ thành công. Số tiền này, Sơn sẽ cắt ngay từ khi khách hàng đặt cọc, hoặc sau khi giao dịch xong, gái mại dâm phải trả cho Sơn.

Xử lý những tụ điểm phức tạp

Theo một chỉ huy Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian qua mặc dù cơ quan công an tập trung lực lượng kiểm tra, đấu tranh trấn áp nhiều đường dây mại dâm trên mạng xã hội nhưng vẫn có nhiều kẻ lợi dụng, tập trung tại khu vực giáp ranh giữa các phường, quận để hoạt động bán dâm.

Tháng 7/2021, lực lượng chống tệ nạn xã hội xóa một tụ điểm tập trung nhiều gái mại dâm nằm giữa quận Hà Đông và Nam Từ Liêm.

Nhóm người bị Công an quận Nam Từ Liêm truy quét.

Trước đó, mỗi buổi tối tại khu vực đường 72 (quận Hà Đông) thường tập trung vài chục cô gái ăn mặc hở hang. Chỉ chờ nam giới đi tới là các cô ùa ra chào mời, nhiều người trong số này không đeo khẩu trang. Giá cả mỗi lượt rất rẻ, chỉ khoảng 300 nghìn đồng/lượt. Gái bán dâm yêu cầu khách phải trả tiền trước và đến nhà nghỉ do những cô gái này chỉ định.

Sau khi thỏa thuận xong, điểm hạ cánh là một nhà nghỉ rất gần đó. Gọi là nhà nghỉ nhưng không có biển hiệu, chỉ có cánh cửa xếp ở bên góc nhà thường xuyên mở ra, đóng lại mỗi khi có khách ra vào. Tất cả gái mại dâm hoạt động ở đây đều chỉ bán dâm tại địa điểm này. Sau khi hành nghề xong sẽ có người chờ sẵn, chở ra gốc cây xà cừ tiếp tục chờ khách.

Được biết hầu hết những cô gái này xuất thân từ các tỉnh ven Hà Nội. Thất nghiệp vì dịch bệnh thời gian gần đây, họ tụ tập ở địa bàn giáp ranh giữa quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm để hành nghề mại dâm kiếm sống. Ngay khi phát hiện ra ổ nhóm này, Công an quận Hà Đông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an phường Dương Nội lập chuyên án triệt phá.

Tổ chức kiểm tra một khu nhà trọ trên địa bàn phường Dương Nội, cơ quan chức năng phát hiện 7 gái mại dâm đang chuẩn bị đi hành nghề cùng 2 kẻ bảo kê, chuyên chăn dắt, đưa đón nhân viên. Nhiều người không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như không thực hiện việc khai báo tạm trú.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét khẩn cấp khu nhà nghỉ trá hình, thường xuyên tổ chức hoạt động mại dâm và phát hiện 5 người có dấu hiệu thực hiện hành vi bán dâm. Toàn bộ 14 người được đưa về trụ sở Công an phường Dương Nội điều tra làm rõ.

Gái mại dâm "giúp" khách vượt chốt để vui vẻ

Ngày 6/9/2021, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triệt phá đường dây mua bán dâm giữa mùa dịch tại khách sạn May Flower (số 11 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm). Tổ công tác công an quận bắt quả tang gái bán dâm T.T.K.P (SN 1989, thường trú tại Nam Định) đang mây mưa với khách tên L.Q.T (SN 1992, trú tại Hà Nội) tại phòng 301 của khách sạn này. Tổ công tác lập biên bản, mời những người này về trụ sở để làm rõ.

Theo lời khai của chúng, trong thời điểm giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, khách sạn May Flower vẫn mở cửa chui. P. thuê phòng tại đây để thực hiện hành vi bán dâm. P. chủ động đăng tải các hình ảnh, thông tin lên các trang web chuyên cho khách làng chơi và các trang mạng xã hội để thu hút khách. Một ngày, P. tiếp xúc với nhiều lượt khách, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Dù địa điểm số 11 Hàng Rươi có chốt chặn phòng dịch COVID-19 ở hai đầu, nhưng khách làng chơi khi đến sẽ được "phím" cách để vượt chốt, bằng cách để xe ở ngoài và đi bộ vào trong. Khi đến khách sạn May Flower thì bấm chuông để có người mở cửa.

Tại cơ quan công an, L.Q.T là khách mua dâm khai nhận, liên lạc với P. qua điện thoại để hẹn ở khách sạn. Khi lấy phòng xong thì nhắn tin số phòng cho P. để thực hiện việc mua bán dâm. Khi hai người đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hành vi mua bán dâm tại trung tâm Thủ đô không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.