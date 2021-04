Đuổi theo tên cướp xe máy, nam sinh bị đâm trọng thương

(VTC News) -

Ngày 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy vừa tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo cơ quan công an, khoảng 10h ngày 13/3, Huy giấu 2 con dao trên người và đi bộ quanh khu vực quận Cầu Giấy tìm kiếm "con mồi" để cướp tài sản.

Đến khoảng 11h20 cùng ngày, Huy đi bộ đến đường Xuân Thủy thì nhìn thấy 5 nữ sinh đứng cạnh 1 chiếc xe máy hiệu Honda Wave, nên nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy. Lúc này, Huy áp sát, nắm tay lái của chiếc xe để chiếm đoạt chiếc xe nhưng bị 1 nữ sinh chống cự, hô "cướp, cướp". Do bị cản trở, Huy liền chạy bộ theo hướng về đường Xuân Thủy.

Trịnh Văn Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đúng lúc đó, 3 nam sinh đi qua thấy sự việc nên lập tức phóng xe máy đuổi theo Huy. Khi đi đến vỉa hè của cây xăng 125 Nguyễn Phong Sắc (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cả nhóm đuổi kịp và chặn Huy dừng lại.

Tuy nhiên, Huy lấy 2 con dao giấu trong người đâm 1 nam sinh khiến nạn nhân bị thương nặng rồi lấy chiếc xe máy hiệu Honda Vision của nạn nhân bỏ chạy về hướng cầu Thăng Long.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ truy bắt kẻ gây án.

Chưa đầy 12 giờ đồng hồ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), Công an huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) bắt giữ được Huy khi đối hắn đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Yên Bình.

Tại cơ quan công an Huy khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.