Dược mỹ phẩm Kohinoor: Thương hiệu vàng cho sức khỏe cộng đồng

(VTC News) -

Vài nét về dược mỹ phẩm Kohinoor

Nếu trước đây, người tiêu dùng Việt Nam thường ưu tiên mỹ phẩm ngoại thì bây giờ họ tin tưởng nhiều hơn các thương hiệu mỹ phẩm trong nước. Bởi ngành mỹ phẩm nội địa đã có những bước phát triển vượt bậc với giá cả hợp lý kèm chất lượng tương đương hoặc thậm chí vượt trội.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kohinoor là một trong những thương hiệu dược mỹ phẩm Việt đình đám và phát triển nhất hiện nay, ra đời với sứ mệnh giúp mang lại "sức khỏe - sắc đẹp - kinh tế" cho mọi gia đình.

Với sứ mệnh này, Kohinoor luôn cố gắng xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt cao cấp, đảm bảo đầy đủ tiêu chí về "chất lượng - hiệu quả - văn minh - chuyên nghiệp". Đồng thời, công ty tập trung xây dựng uy tín, chất lượng thương hiệu để tạo niềm tin với người tiêu dùng, giúp thương hiệu trường tồn, bền vững, đủ sức cạnh tranh với thương hiệu ngoại, đồng thời vững bước ra thị trường quốc tế.

Mặc dù “sinh sau đẻ muộn” trên thị trường mỹ phẩm, nhưng thương hiệu Kohinoor đã phát triển trên khắp 63 tỉnh thành trong cả nước với hệ thống đại lý, nhà phân phối chuyên nghiệp. Ngoài ra, thương hiệu còn hiện diện ở hàng nghìn điểm bán, có mặt tại hàng trăm nhà thuốc, spa chăm sóc da nổi tiếng. Có thể nói, đây là những con số ấn tượng về độ phổ biến của thương hiệu dược mỹ phẩm Kohinoor hiện nay.

Thương hiệu mỹ phẩm chuẩn thiên nhiên

Điểm nổi bật của mỹ phẩm thương hiệu Kohinoor là tất cả các sản phẩm hướng tới sự an toàn, hiệu quả cho sức khỏe cộng đồng. Các thành phần trong sản phẩm đều có nguồn gốc từ thiên nhiên với các kiểm chứng khoa học. Để tạo các sản phẩm chất lượng tốt nhất, Kohinoor đặc biệt chú trọng đầu tư đến khâu nghiên cứu công thức sản phẩm, thành phần được tinh chiết bằng công nghệ hiện đại, khoa học tiên tiến sao cho dễ dàng hấp thu, giúp mang đến tác dụng nhanh chóng và hiệu quả.

Hiện tại, Kohinoor đã và đang áp dụng tiêu chuẩn GMP vào sản xuất. Toàn bộ quy trình sản xuất mỹ phẩm tại nhà máy được xem xét nghiêm ngặt. Sản phẩm đầu ra được kiểm định, kiểm nghiệm kỹ lưỡng, sản phẩm đều có công bố từ cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Mặt khác, các sản phẩm của thương hiệu Kohinoor có tem chống hàng giả điện tử với các mã số an ninh được mã hóa xuất ra từ hệ thống máy chủ của nhà cung cấp tem, và chỉ một mã số duy nhất được áp dụng chỉ định trên một sản phẩm duy nhất. Do đó, khách hàng có thể an tâm, không lo mua hàng giả hàng nhái khi đặt hàng.

Vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý

Thương hiệu Kohinoor được vận hành và phát triển bởi đội ngũ có chuyên môn sâu về sức khỏe và mỹ phẩm an toàn. Sau quá trình nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Kohinoor vinh dự giành được nhiều giải thưởng cao quý ngay từ khi mới thành lập.

Trong năm 2019, tại chương trình truyền thông và quảng bá: “Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt và nhà lãnh đạo xuất sắc năm 2019” diễn ra tại Nhà hát Quân đội và được truyền hình trực tiếp trên kênh HN1, Đài Truyền hình Hà Nội, mỹ phẩm Kohinoor vinh dự là một trong những thương hiệu trong lĩnh vực sảm xuất kinh doanh nhận được chứng nhận Top 50 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng nhất năm 2019.

Nối tiếp những thành công trong năm 2019, năm 2020 Kohinoor vinh dự đạt nhiều giải thưởng cao quý như: Top 5 sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, Cup Vàng vì sức khỏe cộng đồng, Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm....

Để có được những thành công vang dội trên thị trường như hiện nay, đội ngũ chuyên gia, cán bộ nhân viên của Kohinoor luôn cố gắng nỗ lực phát triển không ngừng. Mục tiêu không chỉ là dòng mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam, Kohinoor đã và đang phát triển mạnh mẽ qua từng dòng sản phẩm, góp phần đem mỹ phẩm cao cấp thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.