Được khuyên không nên đốt pháo, nam thanh niên về nhà lấy dao chém người

(VTC News) -

Sáng 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Phia (20 tuổi, cư trú ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “cố ý gây thương tích”.

Lê Văn Phia.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 24/1/2020, Lê Văn Phia cùng với một số người bạn ngồi nhậu tại quán “N.D”, ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới.

Trong lúc nhậu Phia nhiều lần đem pháo ra đốt, gây ồn ào ảnh hưởng đến những người đang nhậu trong quán nên anh Nguyễn Bá Nghị (30 tuổi) đang ngồi nhậu bàn kế bên có ra khuyên ngăn Phia đừng đốt pháo nữa.

Phia tức giận chạy về nhà (cách quán nhậu không xa), lấy dao tự chế rồi quay lại chém anh Nghị nhiều nhát, gây thương tích 22%.

Phia bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 24/12, sau gần 1 năm bỏ trốn, Phia đến Công an huyện Chợ Mới đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.