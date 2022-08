Được giao tuyên truyền giao thông, doanh nghiệp lại treo quảng cáo thương mại

(VTC News) -

3 trụ quảng cáo ngoài trời của Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh đặt trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM, gồm: 1 trụ tại Khu Công viên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo A; 1 trụ tại Tiểu đảo Vòng xoay An Lạc, phường An Lạc; 1 trụ tại Tiểu đảo giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, phường An Lạc.

Cả 3 trụ quảng cáo này đều do Sở GTVT TP.HCM quản lý, nhưng giao lại cho Công ty Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh thực hiện.

Theo quy định, trụ tại Tiểu đảo giao lộ An Dương Vương - Võ Văn Kiệt chỉ được tuyên truyền giao thông nhưng vẫn quảng cáo thương mại. (Ảnh chụp ngày 8/8/2022)

Cam kết một đằng, quảng cáo một nẻo?

Theo tìm hiểu của PV VTC News, cả 3 trụ quảng cáo trên thuộc danh mục các vị trí quảng cáo, cổ động chính trị, tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Đề án này được UBND TP.HCM giao Sở GTVT chủ trì, vì vị trí của những trụ quảng cáo đều nằm trên hành lang an toàn giao thông do Sở quản lý.

Tuy nhiên, Sở GTVT TP.HCM lại liên kết với các công ty quảng cáo tư để khai thác 3 trụ quảng cáo này. Đáng nói là, 3 trụ quảng cáo được duyệt để tuyên truyền an toàn giao thông, cổ động chính trị được dùng để khai thác quảng cáo thương mại.

Việc Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh khai thác quảng cáo thương mại tại 3 trụ quảng cáo trên đã bị Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND quận Bình Tân lập biên bản với lỗi vi phạm tới 4 lần.

Quyết định Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân đề nghị Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh thực hiện quy định.

Cụ thể, ngày 15/4/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh với lỗi tự ý chuyển đổi hình thức quảng cáo thương mại trên các bảng tuyên truyền giao thông và cổ động chính trị tại vị trí trụ bảng Tiểu đảo Vòng xoay An Lạc, phường An Lạc và Tiểu đảo giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, phường An Lạc.

Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh làm đơn khiếu nại quyết định xử phạt trên. Nhưng tới ngày 28/1/2022, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân - bà Lê Thị Ngọc Dung đã ký văn bản số 413/UBND, trả lời Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh do bà Đoàn Thị Thùy Phương làm Giám đốc về việc xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

Tuy bị lập biên bản xử phạt tới 4 lần, nhưng tới nay Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh chỉ mới đóng phạt 2 lần.

Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh cũng đã 2 lần làm công văn gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Sở GTVT xin chuyển đổi mục đích khai thác 3 trụ quảng cáo trên qua hình thức quảng cáo thương mại nhưng đều không được chấp nhận. Lý do, UBND TP.HCM chưa duyệt xong Đề án "Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030".

Xây trụ quảng cáo không cần giấy phép xây dựng?

Trong báo cáo số 735 do Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM ngày 25/1/2021, về kết quả kiểm tra công trình thi công lắp đặt trụ cổ động chính trị vị trí khu vực Công viên cây xanh đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân có ghi nhận: Ngày 20/1/2020, Sở GTVT cấp giấy phép thi công số 2013/GP- SGTVT cho Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh được phép thi công lắp đặt trụ cổ động chính trị, tại khu vực công viên cây xanh đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thời gian thi công từ ngày 21/11/2020 đến ngày 21/12/2020.

Cũng theo báo cáo số 735, Sở GTVT có ý kiến như sau: Việc cấp phép thi công chỉ xác định phạm vi thi công trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ. Riêng về kết cấu xây dựng trụ quảng cáo, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền và cấp phép và theo quy định tại Luật Xây dựng…

Cũng trong báo cáo này, ý kiến của UBND phường Tân Tạo A là đề nghị Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh ngưng thi công toàn bộ công trình do công trình không có giấy phép xây dựng. Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Thành phố Xanh cũng cam kết ngưng thi công chờ xin phép… Thế nhưng, trụ quảng cáo này hiện nay đã đưa vào hoạt động trong khi chưa có giấy phép xây dựng.

Trả lời VTC News về vụ việc, ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân lại cho rằng, trong trường hợp này, giấy phép thi công do Sở GTVT cấp hoàn toàn có thể thay thế giấy phép xây dựng.

Hiện trường vụ sập trụ quảng cáo năm 2018 tại đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân làm một người chết, một người bị thương.

Trước đó, hôm 10/8/2018, tại căn nhà số 924 Quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân đã xảy ra sự cố sập trụ quảng cáo làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Tới 19/7/2021, 1 tấm biển quảng cáo khác nặng hàng chục tấn cũng bị sập ở TP Thủ Đức, nhưng không có thiệt hại về người.

Tại buổi khảo sát khảo sát công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận 1 ngày 9/3/2022, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa và Xã hội HĐND TP.HCM cho biết, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn TP phải dừng cấp phép quảng cáo ngoài trời, do chưa được phê duyệt quy hoạch. Đây không chỉ là bất cập trong quản lý mà còn khó xử lý khi xảy ra sai phạm. Một bảng quảng cáo ngoài trời có đến 5 cơ quan từ cấp phép, quản lý đến nội dung, hình thức quảng cáo nhưng lại không có cơ chế quản lý rõ ràng và quy chế phối hợp giữa các bên. Theo đại biểu HĐND TP.HCM Tăng Hữu Phong, sai phạm trong lĩnh vực quảng cáo diễn ra nhiều năm nay: “Riêng quận 1 đã có hơn 30% bảng quảng cáo không phép, sai phép, 70% nội dung quảng cáo bằng tiếng nước ngoài sai quy định. Một con số cho chúng ta nhiều suy nghĩ về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này”.