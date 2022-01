Được chồng cứu nhiều lần, công ty của Victoria Beckham vẫn có nguy cơ 'sập'

Theo Daily Mail, trong 6 năm kinh doanh, Victoria Beckham Ltd. không lãi mà còn lỗ đến 56,7 triệu bảng ( 76,7 triệu USD ). Hai khoản lỗ đáng báo động là 16,8 triệu bảng vào năm 2019 và 8,6 triệu bảng hồi 2020.

Những người đứng đầu công ty thừa nhận cần các cổ đông tiếp tục hỗ trợ và tài trợ để cứu vớt thương hiệu. Họ lo ngại nếu vợ chồng Beckham không rót tiền cá nhân, công ty sẽ không thể trụ được lâu.

"Chúng tôi chưa nghe nói về thỏa thuận hợp đồng nào cho sự hỗ trợ của gia đình Beck. Việc yêu cầu đến nguồn vốn bổ sung đã cho thấy sự nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của công ty mẹ và cả tập đoàn", đại diện ban giám đốc phát biểu.

David Beckham và vợ trong một sự kiện cách đây không lâu. (Ảnh: Hello Magazine)

Dựa vào số liệu The Sun cung cấp tháng 2/2021, hai doanh nghiệp do Victoria Beckham sở hữu, gồm công ty thời trang Victoria Beckham Ltd. và thương hiệu làm đẹp Victoria Beckham Beauty, lần lượt lỗ 11,8 triệu bảng và 16,5 triệu bảng.

Mỗi năm, công ty riêng của David Beckham (DB Ventures) đã phải chi ra hàng triệu bảng hỗ trợ vợ vượt qua khó khăn. Giới thạo tin cho biết kinh doanh thua lỗ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Giám đốc thiết kế Ilaria Icardi - người được xem như "bộ não sáng tạo" của Victoria Beckham Ltd. - tách khỏi thương hiệu.

Nhiều cửa hàng của Beckham ở London, Hong Kong đã đóng cửa trong hai năm qua vì dịch Covid-19. Nhà thiết kế còn gặp khó khăn khi kinh doanh quần áo nữ và phụ kiện cao cấp ở Harvey Nichols, Selfridges và Bloomingdale's tại Mỹ. Khách hàng phàn nàn sản phẩm của Beck kém chất lượng nhưng giá đắt.

Bên ngoài một cửa hàng kinh doanh thời trang của Victoria Beckham. (Ảnh: Alamy)

Từ năm 2019, vợ cựu danh thủ Anh ra mắt dòng mỹ phẩm Victoria Beckham Beauty và gặt hái thành tích nhất định. Thương hiệu nhận 12 giải thưởng làm đẹp, sản xuất loại son môi được ưa chuộng toàn cầu.

Victoria Beckham Beauty được báo cáo có doanh thu 7,3 triệu bảng trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, những năm tiếp theo, việc kinh doanh gặp khó khăn và phải vay 9,2 triệu bảng để duy trì hoạt động.