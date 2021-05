Dùng xe bus giả đánh lừa CĐV quá khích, Liverpool tới sân Old Trafford an toàn

(VTC News) -

Liverpool vừa đánh bại Manchester United với tỷ số ấn tượng 4-2 ở trận đá bù Ngoại hạng Anh rạng sáng nay 14/5. Thầy trò HLV Jurgen Klopp thi đấu máu lửa, quyết tâm và tận dụng triệt để sai sót của đội chủ nhà để ghi 4 bàn, qua đó thắp lại hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Tuy nhiên, để đến sân Old Trafford dự cuộc so tài, Liverpool đã phải vượt qua hành trình nguy hiểm. Trước trận đấu, các CĐV quá khích của Man Utd đã đe dọa làm mọi cách để phá trận đấu, như đã làm vào ngày 2/5 vừa qua.

CĐV Man Utd chặn đường xe bus của Liverpool, nhưng trên xe chỉ có tài xế.

Khi thấy xe bus màu đỏ của Liverpool đang di chuyển tới sân Old Trafford, các CĐV đã dùng xe ôtô chặn đường, rồi làm xì lốp xe bus để chặn đường các cầu thủ Liverpool. Dù vậy, sau khi chặn xe, CĐV Man Utd mới nhận ra đây là chiếc xe không có người.

Do lường trước sự phá hoại của CĐV Man Utd, Liverpool đã dùng kế đánh lạc hướng. Đội khách bất ngờ đổi xe bus và lịch trình. Thực tế, Mohamed Salah cùng đồng đội đã tới Old Trafford từ trước đó trên một chiếc xe bus màu đen, còn xe bus đỏ chỉ đóng vai "chim mồi" để đánh lừa khán giả chủ nhà. Nhờ vậy, Liverpool đã tới sân an toàn.

Các cầu thủ Liverpool đến sân bằng xe bus khác.

Không chỉ Liverpool, Man Utd cũng phải giữ bí mật lịch trình di chuyển để đảm bảo vấn đề an ninh. Các CĐV đã tụ tập ngoài sân bóng để đốt pháo, biểu tình, nhưng lực lượng bảo vệ với con số lên tới hàng trăm người cùng hàng rào thép gai được dựng lên trước trận đã giữ an toàn cho cuộc so tài.

Các CĐV Man Utd đang nỗ lực biểu tình nhằm gây sức ép yêu cầu nhà Glazer rời đội bóng. Theo người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester, giới chủ Man Utd chỉ coi CLB như "con gà đẻ trứng vàng" để gán nợ và thu lời bất chính hàng tỷ bảng trong 14 năm qua.