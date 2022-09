Đứng vẫy xe bên đường, người đàn ông bị đánh gãy xương hàm

Ngày 10/9, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Nam (33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 16h ngày 22/8, ông L.T.L. (47 tuổi, trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang đứng bên đường thuộc địa phận thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) vẫy xe xin đi nhờ thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng thanh sắt đánh gục tại chỗ.

Ngay sau đó, ông L. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định, ông L. bị đa chấn thương, gãy xương hàm, rạn xương sườn.

Tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an huyện Vĩnh Linh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra.

Thông qua hệ thống camera an ninh, công an xác định nam thanh niên kể trên đi xe máy hiệu Winner X màu đen vàng đồng. Sau gần 20 giờ truy xét, cơ quan công an xác định thủ phạm là Đỗ Văn Nam.

Hung khí mà Nam sử dụng để hành hung ông L.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, chiều 22/8, y đi xe máy từ thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) lên thôn Quảng Xá (xã Vĩnh Long), đến địa phận thôn Tân Lập thì bị bụi bám vào người do công nhân đang vận hành máy quét đường.

Nam dừng xe, mắng mỏ đe dọa một công nhân, đấm vào mặt người này rồi lái xe rời đi. Do vẫn chưa hết bức xúc, Nam đến thôn Quảng Xá lấy một ống kim loại rồi quay lại địa điểm ban nãy thì gặp 2 công nhân. Nghĩ cả 2 người thổi bụi làm bẩn người mình, Nam lao đến đánh khiến họ bỏ chạy.

Trên đường trở lại thôn Quảng Xá, Nam thấy ông L. đang đứng vẫy xe, nhận ra ông chính là người nói chuyện với nhóm công nhân bị y đuổi đánh lúc nãy. Cho rằng ông L. cùng hội với họ, giả vờ xin đi nhờ xe để đánh mình, Nam dừng xe lao tới đánh.

Ông L. bỏ chạy nhưng vẫn bị Nam đuổi theo, dùng ống kim loại đánh vào trán, lưng, má và cằm.

Kết quả giám định cho thấy, ông L. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 14%. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nam có tính chất côn đồ, lại dùng hung khí nguy hiểm nên đã khởi tố y về hành vi “Cố ý gây thương tích”.