Đừng tự ti, cô gái đặc biệt này sẽ cho bạn thấy sức mạnh đáng gờm của sự tự tin

Từ năm lên 10 tuổi, Sara Geurts đến từ Minnesota, Mỹ đã bắt đầu nhận thấy sự khác thường với làn da của bản thân. Ban đầu, Sara không để ý lắm, cô thậm chí còn nghĩ thật tuyệt vời bởi các bạn khác không thể làm nhiều trò độc đáo với da và khớp như mình.

Sara (bên trái) ngày còn nhỏ vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. (Ảnh Internet)

Tuy nhiên, lúc vào trung học, tình trạng của Sara ngày càng nặng hơn. Cơ thể cô dần xuất hiện những nếp nhăn và hiện tượng chảy xệ. Sara được chẩn đoán mắc một chứng bệnh hiếm gặp đối với da mang tên hội chứng Ehlers - Danlos (EDS), khiến da trở nên bủng beo và nhanh lão hóa. Hội chứng này khiến cho Sara có ngoại hình không khác gì một bà lão mặc dù chỉ mới ngoài 20.

Suốt những năm tháng đó, cô phải thường xuyên ăn mặc kín đáo để che giấu cơ thể mình với hy vọng không bị chế giễu và bắt nạt. "Hồi còn đi học, tôi đã cố hết sức để che giấu việc này. Tôi không muốn nói về căn bệnh của mình, tôi không muốn nhắc đến nó. Làn da là gót chân Asin của tôi. Khi trưởng thành hơn, tôi bắt đầu thích mặc những trang phục như áo hai dây, quần soóc, nhưng lại khiến da lộ ra nhiều hơn. Lúc đó, tôi giống như đang sống trong dối trá và không được là chính mình”, Sara chia sẻ.

Khoảng thời gian niên thiếu cũng là lúc Sara bắt đầu xuất hiện biểu hiện của chứng bệnh. (Ảnh: Internet)

Phải đến năm 22 - 23 tuổi, Sara mới bắt đầu có cái nhìn khác và dần chấp nhận cơ thể mình. Thay vì e ngại bởi sự khác biệt so với đám đông, cô gái trẻ này lại nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân thành dấu ấn đặc biệt. Năm 2015, Sara thu hết can đảm để gửi một bức ảnh của mình tới Love Your Lines, một trang web khuyến khích phụ nữ tận dụng cơ hội từ những khuyết điểm của mình. Lần đó, bức ảnh của Sara đã nhận được 25 nghìn lượt like (yêu thích). “Điều này khích lệ tôi cố gắng, vượt qua chính mình", cô nói.

Từ đó, Sara đã bước chân vào hành trình tìm sự tự tin và yêu bản thân mình khi chọn nghề người mẫu thời trang. Cô ngày đêm chiến đấu cho niềm đam mê của mình, không ngại phô bày làn da dị biệt. Thậm chí cô còn cảm thấy rằng sự nhăn nheo của làn da mình trông rất nghệ thuật.

Sara dần tự tin và chấp nhận khiếm khuyết của bản thân. (Ảnh: Internet)

“Bạn sẽ gặp phải những người khiến bạn cảm thấy xấu hổ, khổ sở, bởi bạn khác biệt. Thường mọi người không biết nên hành xử thế nào đối với một người quá khác họ. Khi bạn càng cố gắng xóa bỏ đi những điều khác biệt đó, bạn chỉ càng khiến bản thân mình cảm thấy lập dị. Tôi ở đây để khuyên bạn rằng: Hãy kệ nó đi”.

Sara hoạt động trong một tổ chức tôn vinh những nét không hoàn hảo ở phụ nữ. Trang Instagram hiện nay của cô đã có đến hơn 100.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh kèm theo lời động viên rất chân thành đến những cô gái có ngoại hình không hoàn hảo. Những bức ảnh của Sara nhận được sự yêu thích của mọi người. Điều này làm cô cảm thấy ngày càng tự tin và yêu đời. Làn da nhăn nheo, chảy xệ không còn khiến Sara tự ti, thay vào đó là niềm tự hào.

Cô không ngần ngại phơi bày sự khác biệt của mình. (Ảnh: Internet)

Cô gái trẻ này luôn sẵn sàng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để chia sẻ câu chuyện về bản thân, với hy vọng giúp những người có nét dị biệt nói riêng và phụ nữ nói chung tự tin hơn về ngoại hình: “Tôi muốn nói với tất cả những người phụ nữ rằng, dù ngoại hình thế nào, bạn vẫn rất đẹp. Bạn có thể luôn đạt được những điều mong muốn, theo đuổi giấc mơ của mình”.

Sara muốn khuyến khích người khác yêu thích những gì khiến họ trở nên độc đáo thay vì che đậy hoặc cố gắng thay đổi nó. Cô từng bộc bạch: "Khát vọng chính của tôi đối với nghề người mẫu là phá vỡ các tiêu chuẩn của xã hội và tâm lý của họ dành cho sự hoàn hảo. Tôi ở đây để chứng tỏ rằng chính sự không hoàn hảo và sự độc đáo của bạn mới là vẻ đẹp thực sự, đó là điều cần được tôn vinh".

Hành trình tìm lại sự tự tin của Sara đã truyền cảm hứng đến cho nhiều người. (Ảnh: Internet)

Từ một phụ nữ mang trong mình bất hạnh do tạo hóa, Sara Geurts cuối cùng vẫn không đầu hàng số phận. Cô không những mạnh mẽ đối diện với hiện thực, lạc quan để sống tiếp mà còn phấn đấu để trở thành một người có ích, sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Một người khiếm khuyết như Sara còn có thể vực dậy và sống tốt, thì không có lý do gì những người may mắn được sinh ra với nhân dạng lành lặn lại có thể dễ dàng bỏ cuộc và cúi đầu!