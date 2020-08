Dùng thuốc gần 190 triệu đồng/lọ để cứu bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay

Sáng 31/8, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện phải nhập từ Thái Lan về 2 lọ thuốc giải độc để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm clostridium botulinum do ăn pate Minh Chay,

Thuốc điều trị ngộ độc Botulinum được xem là “thuốc mồ côi”, do bệnh không xuất hiện nhiều, số lượng thất thường nên các doanh nghiệp không sản xuất phổ biến. Do vậy, bệnh viện phải liên hệ từ nhiều nguồn khác nhau mới có được 2 lọ thuốc điều trị cho bệnh nhân.

“Thuốc được chuyển từ Thái Lan về Việt Nam qua đường hàng không, trị giá mỗi lọ khoảng 8.000 USD. Ban đầu chúng tôi cũng băn khoăn không biết lấy thuốc từ nguồn nào. Hơn nữa giá thuốc cũng khá cao, khi lấy về không biết ai sẽ là người chi trả.

Rất may sau khi làm việc với Bộ Y tế, các trung tâm chống độc tại Thái Lan, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi được biết số tiền trên sẽ cho WHO thanh toán”, ông Nguyên nói.

Hai lọ thuốc điều trị ngộ độc do clostridium botulinum được Bệnh viện Bạch Mai nhập khẩu từ Thái Lan với giá 8.000 USD/ lọ (gần 190 triệu đồng). (Ảnh: Nam Nguyễn).

Về sức khỏe 2 bệnh nhân bị ngộ độc do nhiễm clostridium botulinum sau khi ăn Pate Minh Chay, ông Nguyên cho biết, đó là hai vợ chồng 68 và 70 tuổi, ở Hà Nội. Hai người này nhập viện Bệnh viện Lão khoa hôm 12/8 và đến ngày 18/8 thì được chuyển qua khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Cả hai nhập viện trong tình trạng đau họng, khó nói, khó nuốt, yếu tay, yếu chân.

Hiện bệnh nhân nữ (68 tuổi) sức khỏe ổn định và có thể ngồi được, còn bệnh nhân nam (70 tuổi) vẫn thở máy và còn mệt.

Hai vợ chồng ăn pate Minh Chay vào tháng 7, nhưng đến đầu tháng 8 mới biểu hiện bệnh như yếu tay, yếu chân mắt khó thở… Kết quả xét nghiệm có vi khuẩn clostridium botulinum trong phân.

Các bệnh nhân bắt đầu uống thuốc giải độc đặc hiệu hôm 29/8 và có biểu hiện tốt.

Ngày 29/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi thông báo khẩn về việc trong thời gian qua (từ ngày 13/7 đến 18/8) xuất hiện rải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (2 ca bệnh), tại Bệnh viện Chợ Rẫy (5 ca) và Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM (2 ca) từ một số tỉnh/thành phố trong cả nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở…

Qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Địa chỉ tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng (trang Website của công ty: pate.1001monchay.com; minhchay.com).

Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm “pate Minh Chay” của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum typ B. Đây là vi khuẩn kị khí tuyệt đối, sinh bào tử; độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong. Cục An toàn thực phẩm thông báo khẩn cấp.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm sau: pate Minh Chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi.