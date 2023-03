Dùng súng nhựa đồ chơi đi cướp chi nhánh ngân hàng Sacombank ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 8/3, Công an quận 8 tiếp tục điều tra vụ cướp chi nhánh ngân hàng Sacombank, đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8) vào chiều 3/3.

Tại cơ quan công an, Trương Minh Thiện (SN 1989, người cầm súng, thường trú quận 1) và Trương Vĩnh Xương (SN 1989), Hà Vỹ Toàn (SN 1990) cùng thường trú quận 5 - 3 nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 13h30 chiều 3/3, Thiện hẹn Xương và Toàn chuẩn bị cùng nhau đi cướp tiền của ngân hàng trên.

Thiện lái xe máy hiệu Raider từ chung cư Dream Home Palace (đường Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8) đến khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) gặp Xương và Toàn.

Thịnh và Xương (từ trái qua) tại cơ quan công an. (Ảnh Công an cung cấp)

Sau khi gặp mặt và thống nhất việc cướp, Thiện chở Toàn trên xe Raider, còn Xương đi xe Vespa màu trắng cùng chạy đến phòng giao dịch Phú Lợi, ngân hàng Sacombank.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Thiện đỗ xe tại lề đường đối diện phòng giao dịch và phân công nhiệm vụ cho Xương cảnh giới bên ngoài, còn mình và Toàn giả dạng khách hàng bước vào bên trong.

Khi vào trong, hai người này liên hệ bảo vệ lấy số thứ tự và ngồi chờ tại hàng ghế khách hàng. Sau khi quan sát tình hình, nhận thấy thời cơ hành động đã đến, Thiện đứng dậy, rút khẩu súng nhựa màu đen (loại súng đồ chơi) từ túi đeo chéo đang mang trước ngực để hù doạ bảo vệ và nhân viên ngân hàng.

“Mọi người đứng im, đưa hết tiền đây”, Thiện lớn tiếng nói.

Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, ngụ quận 5) tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Lúc này, bảo vệ và nhân viên thấy Thiện cầm súng nên phải làm theo yêu cầu. Khi đã khống chế được nhân viên và bảo vệ, Thiện nói Toàn vào bên trong lấy tiền, tuy nhiên khi Toàn vào thì không thấy tiền.

Sợ hành động quá lâu sẽ bị bắt nên Thiện và Toàn bỏ ý định cướp tài sản, chạy khỏi phòng giao dịch, ra gặp Xương để cùng nhau tẩu thoát.

Cả 3 chạy đến đường Lê Bôi thì Thiện yêu cầu Toàn qua xe của Xương để cả 2 tự chạy trốn riêng.

Riêng Thiện tiếp tục lái xe theo hướng cầu Bà Tàng. Sau khi qua cầu, Thiện cởi bỏ áo khoác màu đen và ném xuống chân cầu. Xong xuôi, Thiện chạy về ẩn náu tại chung cư Dream Home Palace.

Súng đồ chơi mà nhóm cướp sử dụng. (Ảnh Công an cung cấp)

Riêng Toàn và Xương chạy đến bãi đất trống đối diện địa chỉ số 2 đường số 4, Khu dân cư Phú Lợi (phường 7, quận 8) thì cởi bỏ áo khoác và nón ném đi. Đến tối cùng ngày, Thiện đi nhậu cùng nhóm bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng xác định được danh tính nghi phạm. Chỉ vài giờ sau, Toàn và Xương bị Công an bắt giữ. Đến 7/3, Thiện cũng ra công an đầu thú.

Trước đó, ngày 1/3, nhóm này từng cướp hụt một ngân hàng ở quận 5. Sau khi bàn bạc, trao đổi, Thiện kêu Xương vào phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank (đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) ngồi chờ người khác rút tiền xong thì gọi điện báo cho Thiện để Thiện và Toàn thực hiện hành vi cướp tiền của khách. Tuy nhiên, sau khi Xương vào ngân hàng chờ khoảng 2 phút nhưng không thấy ai rút tiền nên ra ngoài gặp Thiện và Toàn, cả 3 cũng bỏ đi nơi khác.

Hoàng Thọ