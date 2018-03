Dùng siêu máy tính của căn cứ hạt nhân đào bitcoin, nhà khoa học Nga bị bắt

(VTC News) - Một nhóm nhà khoa học Nga bi bắt giữ sau khi bị phát hiện sử dụng siêu máy tính của một cơ sở hạt nhân đào bitcoin.

Các nghi phạm đang làm việc tại Trung tâm hạt nhân liên bang ở thành phố Sarov, Matxcơva. Đây cũng là nơi tạo ra quả bom hạt nhân đầu tiên trong Chiến tranh Lạnh.

Nhóm nhà khoa học Nga bị bắt vì sử dụng máy tính cơ sở hạt nhân để đào bitcoin.

Theo The Hacker News, các nhà khoa học Nga đã sử dụng một trong những siêu máy tính mạnh nhất của trung tâm để đào bitcoin. Họ bị bắt quả tang khi đang tìm cách kết nối siêu máy tính của phòng thì nghiệm Internet. Lực lượng an ninh của trung tâm đã kịp thời phát hiện vụ việc bởi thông thường siêu máy tính này không được kết nối với mạng internet để đảm bảo an ninh.

Các nhà khoa học sau khi bị bắt giữ đã được bàn gia cho Dịch vụ An ninh Liên bang (FSB).

"Đã phát hiện thấy nỗ lực sử dụng các thiết bị máy tính cho các mục đích cá nhân, bao gồm cả iệc khai thác tiền ảo", Interfax dẫn lời đại diện báo chí của trung tâm Tatyana Zalesskaya cho hay. Tuy nhiên, bà Zalesskaya từ chối số lượng các nhà khoa học bị bắt giữ.

Video: Thành tỷ phú ở tuổi 18 tuổi nhờ đầu tư vào bitcoin

Trong khi đó FSB vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc. Một trong những câu hỏi được quan tâm nhất hiện nay là nhóm nghi phạm có bị truy tố hình sự hay không.

(Nguồn: The Hacker News)

Song Hy