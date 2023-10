Đừng phí hoài tuổi trẻ bằng lựa chọn an toàn

(VTC News) -

Người trẻ và những lựa chọn an toàn

Vùng an toàn (comfort zone) là vùng trạng thái cảm giác nơi chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Một vị trí đã quen thuộc, một công việc đã làm quen tay, một môi trường sống mà ở đó ta có thể thoải mái làm mọi thứ mà không hề lo sợ.

Một bạn học sinh luôn nằm trong top giữa của lớp, cảm thấy an toàn vì bạn biết có những người giỏi hơn mình, nhưng nhìn lại mình cũng giỏi hơn nhiều người khác. Bạn sẽ không bao giờ lo sợ ánh mắt phán xét từ giáo viên, hay nhận được những lời chỉ trích từ cha mẹ vì sao học yếu kém.

Một cậu bạn đã ra trường vài năm, có một công việc nhẹ nhàng với một mức lương ổn định, không cần hao tâm tổn trí, không áp lực, không suy nghĩ nhiều. Vậy có cần thiết phải thay đổi?

Những năm tháng này nhìn qua tưởng chừng vô lo vô nghĩ nhưng đang ngấm ngầm khiến ta đánh mất sự đam mê, hoài bão và quyền được phép sai mà tuổi trẻ trao tặng để rèn giũa năng lực và làm giàu vốn sống của bạn.

Vùng an toàn - liệu có thật hay chỉ là ảo tưởng?

Chúng ta “chôn mình” trong ảo tưởng về sự an toàn, coi đó là cuộc sống lý tưởng. Song càng ở lâu trong vùng an toàn, ta càng ít có cơ hội để phát triển và mở rộng thế giới quan của mình. Khi khó khăn ập tới, người đã quen với cuộc sống an nhàn, ít biến động sẽ không thể chống đỡ kịp với những thay đổi bất ngờ. Lúc đó, ta nhận ra vùng an toàn đôi khi không an toàn như ta tưởng.

Trưởng thành là khi ta cố gắng nắm bắt những cơ hội mới để phát triển bản thân, biến ta trở thành một phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn khi khó khăn ập tới. Cách duy nhất để bạn trở thành phiên bản ấy là bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm những điều nằm ngoài cuộc sống trước đây của mình.

Lời tuyên ngôn mạnh mẽ từ các bạn trẻ

Để bước ra khỏi vùng an toàn và trở thành một phiên bản tốt hơn, chúng ta cần rất nhiều sự dũng cảm. Tuổi trẻ là giai đoạn phải đối mặt với nhiều ngã rẽ, nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời và đâu đó giữa những lựa chọn của mình, chúng ta sẽ thấy hoang mang không biết liệu bản thân đã làm đủ tốt hay chưa.

Liệu bạn học sinh đó sẽ tiếp tục nằm ở top giữa đến bao lâu? Khi bạn bè xung quanh đang không ngừng cố gắng để có cơ hội bước chân vào ngôi trường mơ ước, đứng ở vị trí đó liệu còn an toàn?

Liệu cậu bạn kia sẽ tiếp tục làm ở vị trí đó bao lâu? Khi bạn bè đồng trang lứa sau vài năm làm việc đã nắm bắt cơ hội để phát triển hơn, đứng ở vị trí đó liệu có quá an toàn?

Còn rất nhiều người trẻ đạt được những thành tựu nhất định nhưng mãi ngủ quên trong hào quang chiến thắng mà không cố gắng trau dồi bản thân hơn nữa. Trong khi bạn đang tự hài lòng vì điều đó, những người xung quanh vẫn đang không ngừng tiến về phía trước.

Không ai trong số chúng ta đang dừng lại, mỗi người đều đi trên con đường riêng của chính mình. Thế nhưng để đạt được những thành công mới, chúng ta phải cho mình cơ hội làm những điều mới, bên ngoài vùng an toàn của chính mình.

Lời nhắn từ Prep tới các bạn trẻ

Trong chiến dịch mới đây của mình, nền tảng học và luyện thi thông minh Prep tạo được ấn tượng sâu đậm với câu tuyên ngôn mạnh mẽ “I didn't stop". “Tôi đã không dừng lại" là lời động viên chính mình vì đã cố gắng không ngừng nghỉ vì một “tôi" tốt nhất, “tôi đã không dừng lại" để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau hơn hai năm xây dựng và phát triển, Prep “đã không dừng lại” dù nhiều khó khăn, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để mang tới trải nghiệm tốt nhất cho người học trong quá trình luyện thi IELTS, luyện thi TOEIC hay kỳ thi THPTQG.

Chính vì vậy, Prep mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình phát triển bản thân, hãy tự hào với những gì mình đã làm được trong quá khứ, nhưng đừng để bản thân chìm đắm trong vùng an toàn mãi mãi.

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng nhưng nếu ta mạnh dạn bước tiếp, cuộc sống sẽ khác đi. Để vươn tới những điều tốt đẹp hơn, để trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình thì việc “không dừng lại" là điều chắc chắn cần phải làm.

Đại diện của Prep cho biết, chiến dịch này được thực hiện dựa trên sự đồng cảm với các bạn trẻ Gen Z - thế hệ luôn lo âu trong hành trình khám phá, phát triển bản thân. Prep đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu vì những gì mình đã lựa chọn.

