Dùng nhục hình, trưởng công an thị trấn ở Hà Giang bị khởi tố

Ngày 17/11, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Đại úy Đặng Thế Đông - Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội "Dùng nhục hình".

Các đồng phạm với Đại ý Đặng Thế Đông là 2 công an viên gồm Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy (khoác áo đen) bị bắt vì dùng nhục hình.

Các bị can đều bị khởi tố để điều tra tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại khoản 2, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, khi làm việc với ông Vũ Đình H. (trú tại Thị trấn Vĩnh Tuy), Đặng Thế Đông, Hoằng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp có hành vi tát, bẻ tay ra sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của Vũ Đình H. gây cháy, bỏng móng tay, dùng còng số 8 treo 2 tay lên tường…

Hiện, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.