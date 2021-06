Dựng lại hiện trường vụ lăn cục bê tông ra đường làm cô gái chấn thương sọ não

(VTC News) -

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo tổ chức dựng lại hiện trường vụ nam thanh niên nhậu say lăn cục bê tông ra đường khiến cô gái đi xe máy ngã chấn thương sọ não.

Qua công tác điều tra, cơ quan công an đã mời Nguyễn Văn Hậu (21 tuổi, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) đến trụ sở làm việc. Bước đầu, Hậu khai nhận do nhậu say nên không nhớ gì, khi đi trên đường thấy cục bê tông nên khiêng quăng ra đường.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: H.T)

Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 3h ngày 31/5 trên quốc lộ 50, đoạn gần Ngã tư Lò heo cũ, thuộc địa phận xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, thời điểm trên, Nguyễn Văn Hậu đi vào lề đường đẩy cục bê tông hình tròn lớn ra giữa đường rồi bỏ đi.

Khoảng 25 phút sau, một cô gái chạy xe máy đến, do không tránh kịp nên tông trúng cục bê tông. Nạn nhân ngã trượt dài trên đường, bị chấn thương sọ não, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan công an, danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hiền M. (28 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo). Thời điểm trên, chị M. đang trên đường đi làm thì xảy ra vụ việc đau lòng, nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị trong tình trạng bị chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Gạo củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.