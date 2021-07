Đụng độ ác liệt ở Myanmar, 25 người thiệt mạng

(VTC News) -

Hôm 4/7, Reuters đưa tin, ít nhất 25 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa các tay súng chống đối chính quyền quân sự với quân đội tại thị trấn Depayin ở vùng Sagaing miền trung nước này.

Tờ Global New Light của chính quyền cho biết, khi lực lượng an ninh tuần tra khu vực thì bị “những kẻ khủng bố có vũ trang” phục kích nên đã đáp trả. Lực lượng an ninh có một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Nhóm dân quân đối lập đã rút lui sau khi bị đáp trả.

Xung đột giữa các nhóm dân quân tự phát và lực lượng an ninh của chính quyền xảy ra tại nhiều nơi sau đảo chính 1/2. (Ảnh: Reuters)

Vụ đụng độ diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa các nhóm dân quân tự phát và lực lượng an ninh của chính quyền xảy ra tại nhiều nơi từ sau cuộc chính biến hôm 1/2 tại Myanmar.

Liên hợp quốc cho biết, tình hình bạo lực tại Myanmar đã khiến hơn 230.000 người rời bỏ nhà cửa và hơn 880 người thiệt mạng, hơn 5.200 người bị bắt giam. Tuy nhiên, chính quyền quân sự của Myanmar cho rằng những con số này không chính xác.

Giới chức trách Myanmar đang phải đối mặt với thách thức từ đại dịch COVID-19. Ca mắc COVID-19 tăng vọt trong những ngày qua ở Myanmar, dấy lên nhiều nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh tại quốc gia này. Myanmar báo cáo có 2.318 trường hợp nhiễm bệnh hôm 4/7.