Dừng đèn đỏ, hai cha con bị ô tô tông thương vong

Theo đó, vào khoảng 6h30 ngày 10/9, tại đường liên xã thuộc thôn Phước Hòa 1 (xã Ea Kuang, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người chết tại chỗ và một người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS: 47C-047.57 do tài xế do Ngô Văn Triều (SN 1996, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) lái, đang lưu thông theo hướng UBND xã Ea Kuang đi ra quốc lộ 26.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai cha con thương vong.

Khi chạy đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy BKS: 47K1 239.84 do Cháng Mí Chơ (SN 2002) lái và chở theo người cha của mình là Cháng Mí Bó (SN 1965, cùng ngụ xã Vụ Bổn) đang đứng dừng đèn đỏ.

Cú va chạm mạnh khiến ông Cháng Mí Bó chết ngay tại chỗ, còn Cháng Mí Chơ bị thương nhẹ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên.