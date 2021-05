Đứng cuối bảng V-League, SLNA gửi tâm thư xin người hâm mộ dừng chỉ trích

(VTC News) -

Đối mặt với làn sóng chỉ trích của người hâm mộ và nguy cơ xuống hạng, ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An lên tiếng xin lỗi và giải thích nguyên nhân thi đấu kém ở V-League 2021. Theo đó, kết quả không tốt của đội bóng xứ Nghệ là do những khó khăn khách quan và kém may mắn.

"Trong quá trinh chuẩn bị và thi đấu mùa giải 2021 CLB gặp rất nhiều khó khăn và thiếu may mắn", CLB SLNA viết trong bài đăng trên mạng xã hội gửi tới người hâm mộ. Đây cũng là điều ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc SLNA chia sẻ trong cuộc họp báo tuần trước.

"Tình trạng chấn thương các trụ cột kéo dài cho nên ban huấn luyện phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, nhiều em lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi V-League, bởi vậy còn thiếu kinh nghiệm dẫn đến những sai lầm không đáng có trong nhiều trận đấu".

Phong độ của Phan Văn Đức không kéo được thành tích của SLNA đi lên.

Chấn thương của các trụ cột, cộng thêm những khó khăn trong việc tuyển mộ ngoại binh khiến SLNA phải thi đấu với nhân sự kém chất lượng. Đội bóng xứ Nghệ thậm chí phải ký hợp đồng ngắn hạn với tiền đạo Felipe Martins lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm.

Ban lãnh đạo CLB SLNA nhận trách nhiệm vì kết quả thi đấu tệ hại trong nửa đầu mùa giải 2021, hiểu được sự thất vọng của các CĐV. Dù vậy, những người điều hành và cả các cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ cũng mong nhận được sự thông cảm.

"Tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện cùng các cầu thủ cũng cảm thấy rất buồn và có lỗi với sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cổ động viên đã yêu mến đội bóng trên cả nước", CLB SLNA nhắn gửi người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.

"Bóng đá có lúc thăng lúc trầm, mùa giải chỉ mới đi qua nửa chặng đường, hơn lúc nào hết chúng tôi rất mong sự chia sẻ, chung tay của các cổ động viên tạo nên sự đoàn kết, sức mạnh để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Kính mong người hâm mộ không dùng những từ ngữ nặng nề, thiếu văn hóa chỉ trích nhà tài trợ, ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ… nhằm giúp cho toàn đội vượt qua áp lực, lấy lại tự tin trong các trận đấu sắp tới".

Hiện tại SLNA đang đứng cuối bảng V-League với 10 điểm. Trong 8 trận gần nhất, Phan Văn Đức và đồng đội thua tới 7 trận và chỉ giành được một chiến thắng. Đội bóng xứ Nghệ cũng bị loại khỏi Cúp Quốc gia bởi đội bóng hạng dưới là CLB Phố Hiến.