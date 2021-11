Đừng coi thường những dấu hiệu này, có thể bạn đang mắc bệnh tim

(VTC News) -

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Căn bệnh này có xu hướng gia tăng bởi lối sống hiện đại kém lành mạnh: Dùng thức ăn nhanh, làm việc quá nhiều, ngủ quá ít...

Đôi khi, cơ thể đã phát tín hiệu cảnh báo nhưng chúng ta không để ý hoặc không ngờ rằng đó là dấu hiệu của bệnh tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo, bạn không nên xem thường các triệu chứng sau đây:

Mệt mỏi vô cớ

Bạn không chỉ mệt mỏi do ngủ quá ít, đó còn có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Lượng máu trong cơ thể sẽ giảm xuống khi bạn bị ngừng tim, đồng nghĩa với việc sau đó tim phải làm việc nhiều hơn. Đây cũng là lý do gây ra tình trạng kiệt sức. Nếu bạn nhận thấy mình luôn có cảm giác mệt mỏi không lý do, nên đến bác sĩ. Mệt mỏi cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh khác.

Ngất xỉu

Bạn nên lo lắng nếu mình bị ngất xỉu liên tục. Hãy đến nói chuyện với bác sĩ tim mạch về vấn đề này một cách nghiêm túc. Mọi người có xu hướng mất ý thức, ngất xỉu khi bị đau, mất nước hoặc suy kiệt về thể chất. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, thường gặp nhất là do giảm huyết áp dẫn đến thiếu oxy trong máu.

Tăng cân nhanh chóng

Hầu hết mọi người đều tăng cân khi ăn quá nhiều, tuy nhiên đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Chất lỏng có xu hướng tích tụ trong cơ thể khi một người mắc bệnh tim mạch. Lúc này, bạn cũng có thể bị đầy hơi, chướng bụng và cân nặng tăng lên nhanh chóng ngay cả khi ăn ít. Bạn nên viết ra giấy lượng thực phẩm mình tiêu thụ hằng ngày để xem vấn đề thực sự nằm ở đâu.

Béo phì gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng

Bạn cảm thấy buồn nôn, chán ăn và khó tiêu? Nếu những triệu chứng này là mới, hãy cẩn trọng và luôn theo dõi sức khỏe.

Buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng không phải lúc nào cũng do bệnh tim, có thể bạn đang trong thai kỳ hoặc bị viêm dạ dày. Để an tâm hơn, tốt nhất bạn nên đến bác sĩ.

Nhịp tim không đều

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị đánh trống ngực, còn gọi là rối loạn nhịp tim (tim đập quá mạnh hoặc quá nhanh, bỏ qua một nhịp hoặc nhịp đập không đều). Điều này có thể do sự thay đổi tâm trạng hoặc tăng adrenaline (hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm). Bạn nên lo lắng nếu tình trạng này xảy ra mọi lúc mà không xác định được nguyên nhân. Hãy cẩn thận vì nó có thể gây đột quỵ nếu không được điều trị.

Ho dai dẳng

Thật khó chịu khi phải đối mặt với những cơn ho dai dẳng. Ho lâu ngày có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Khi phổi bị ảnh hưởng, bạn sẽ ho. Nếu ho có đờm, đặc biệt là đờm màu trắng hồng và ho nặng về ban đêm khi nằm, bạn nên đến bác sĩ.

Mồ hôi lạnh

Cơ thể điều chỉnh nhiệt độ bằng mồ hôi. Khi đổ nhiều mồ hôi, tim sẽ phải làm việc vất vả để bơm nhiều máu hơn đến các bộ phận khác của cơ thể. Nếu bạn thường xuyên bị đổ mồ hôi lạnh, hãy liên hệ với bác sĩ để xem có vấn đề gì khác không. Ngoài bệnh tim, đây còn là triệu chứng của ung thư, nhiễm trùng hoặc bệnh thần kinh. Căng thẳng hoặc việc đang dùng thuốc cũng có thể gây ra tình trạng này.

Sưng chân

Tình trạng sưng chân do cơ thể giữ nước, gây phù nề khá phổ biến vào mùa hè. Đây có thể là dấu hiệu bệnh tim. Tuy ở xa tim nhưng bàn chân và cẳng chân là những bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất khi tim có bệnh. Hãy đến gặp bác sĩ nếu tình trạng sưng tấy trở nên tồi tệ hoặc kéo dài.

Rối loạn giấc ngủ

Phần lớn các trường hợp rối loạn giấc ngủ không nguy hiểm và có thể điều trị nếu xảy ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên rối loạn giấc ngủ cũng có thể là triệu chứng của các bệnh tim mạch. Nếu bạn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ hoặc trằn trọc, đừng ngần ngại nhờ bác sĩ giúp đỡ. Nếu bạn thấy khó thở khi ngủ, có thể có chất lỏng trong phổi.

Viêm nướu

Nếu gặp vấn đề tim mạch, bạn có thể bị viêm nướu - xuất hiện tình trạng sưng đỏ, có mảng bám và rất dễ chảy máu ở nướu. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là vi khuẩn. Vi khuẩn cũng gây ra cục máu đông ở các bộ phận khác nhau. Bạn có thể sốc khi biết rằng sức khỏe tim mạch và răng miệng thường liên quan đến nhau. Hãy chăm sóc răng của bạn đúng cách.

Ngáy

Bạn thường không nhận ra mình ngáy khi nào. Đây là điều mà chỉ những người khác mới có thể nói với bạn. Y học gọi ngáy là chứng ngưng thở khi ngủ. Lúc này, trái tim cũng ngừng trước khi trở lại nhịp điệu bình thường. Tốt nhất bạn nên đi khám. Bệnh tim có thể được điều trị khi phát hiện sớm.

Đau phần trên cơ thể và cánh tay

Căng thẳng thường là thủ phạm gây ra cơn đau ở cánh tay và phần trên cơ thể. Đây cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim. Không ai có thể xác định chính xác thời điểm mà cơn đau do nhồi máu cơ tim bắt đầu. Vì vậy, bạn phải luôn cảnh giác và thận trọng. Cơn đau xuất hiện ở vùng cơ thể bên trái và cả cánh tay phải. Bạn có thể cảm thấy đau ở lưng hoặc miệng nữa. Những triệu chứng này khó phát hiện hơn ở phụ nữ.

Khó thở

Nếu bạn có cảm giác khó thở dù không làm việc nặng nhọc, hãy cảnh giác, vì đó có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hoặc cơn hoảng loạn. Tình trạng thở và lưu thông máu không tốt có thể là dấu hiệu cho thấy bệnh tim sắp xảy ra hoặc đang tồn tại.

Tức ngực

Đau ngực là dấu hiệu của cơn đau tim hoặc bệnh tim. Bạn nên hết sức cẩn thận nếu điều này đi kèm với tình trạng khó thở. Nếu đột ngột cảm thấy đau tức ngực, bạn nên đi khám ngay lập tức. Dấu hiệu này không phải lúc nào cũng giống nhau, mặc dù nó thường bắt đầu với cảm giác đau rát hoặc tức ngực. Nếu các triệu chứng tiếp diễn trong vài phút, đó có thể là cơn đau tim. Bạn nên được chăm sóc y tế sớm nhất.

Vết thương hở trên bàn chân

Bạn phải điều trị vết thương hở ngay lập tức vì chúng có thể nhiễm trùng rất nhanh. Điều này càng cấp thiết hơn khi các vết loét và vết thương không tự lành. Đây có thể là triệu chứng của bệnh tắc nghẽn động mạch chủ. Nó sẽ dẫn đến thiếu máu cục bộ hoặc giảm lượng oxy mà máu phải cung cấp cho các mô, có thể gây chết mô hoặc thậm chí mất một chi trong trường hợp xấu nhất.

Hãy xoa bóp, thư giãn cho đôi bàn chân để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Đau ở ngón chân cái

Nếu bạn bị đau ở ngón chân cái mà không phải do đi giày chật, nên nghĩ đến bệnh tắc động mạch chủ.

Chuột rút ở đùi và mông

Bạn có biết, chuột rút đôi khi do cơ thể thiếu magiê hoặc đang phải làm việc quá sức. Bệnh tim cũng liên quan đến triệu chứng này. Nếu bạn bị chuột rút hoặc đau dữ dội ở đùi, bắp chân và mông khi đi bộ, hãy cẩn thận với bệnh tắc động mạch chủ.

Không có lông chân

Bạn có nhận thấy lông chân của mình mọc rất ít không? Điều này đôi khi có nghĩa là bạn đang mắc bệnh động mạch ngoại vi. Đây là tình trạng tuần hoàn liên quan đến sự tích tụ các mảng bám. Nó cũng làm chậm quá trình lưu thông máu đến các chi. Rụng lông trên các chi có thể là một triệu chứng của bệnh này.

Ho có đờm

Bạn thường xuyên ho có đờm? Đờm màu trắng hồng có thể báo hiệu chất lỏng tích tụ trong phổi. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết đó là dấu hiệu phổ biến của bệnh tim mạch. Tất nhiên, có thể bạn chỉ bị cảm lạnh.

Đờm màu trắng hồng có thể là dấu hiệu có chất lỏng tích tụ trong phổi.

Giấc ngủ bị gián đoạn

Bạn nên uống nhiều nước để giữ đủ nước cho cơ thể, nhưng tránh uống quá nhiều chất lỏng để không phải thức dậy đi vệ sinh vào nửa đêm. Tuy nhiên, nếu giấc ngủ bị gián đoạn thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn. Cảm giác muốn đi tiểu nhiều có thể là triệu chứng của bệnh suy tim.

Khó chịu ở ngực

Có nhiều nguyên nhân gây ra cảm giác khó chịu ở ngực, trào ngược axit chẳng hạn. Hãy để ý đến nó nếu cơn đau không thuyên giảm. Đây cũng có thể là dấu hiệu một cơn ngừng tim sắp xảy ra.

Rối loạn cương dương

Tình trạng rối loạn cương dương có thể do bệnh tim gây ra. Đại họcY Harvard (Mỹ) cho biết, để có sự cương cứng, cần cung cấp thêm máu cho cơ quan sinh dục. Lưu lượng máu dễ bị gián đoạn khi các động mạch bị vôi hóa. Bạn có thể điều trị tình trạng này nếu sớm nói chuyện với bác sĩ.

Lú lẫn, hay quên

Hàm lượng một số chất trong máu có thể dẫn đến sự thay đổi hàm lượng natri, dẫn đến mất trí nhớ và nhầm lẫn. Tình trạng mệt mỏi, suy dinh dưỡng, thiếu khoáng chất và vitamin cũng có thể gây ra những vấn đề này. Tốt nhất là bạn nên loại trừ bệnh tim càng sớm càng tốt. Chỉ bác sĩ mới có thể tiến hành các xét nghiệm đo mức độ hóa chất trong cơ thể bạn.

Hoảng loạn

Rất nhiều người nhầm lẫn cơn đau tim với cơn hoảng sợ vì chúng có các triệu chứng tương tự, đều đi kèm với sợ hãi, khó chịu, đổ mồ hôi, đau ngực và khó thở. Suy nhược cơ thể và chóng mặt cũng là dấu hiệu của cả hai chứng trên vì khi đó nhịp tim cũng tăng. Bạn cần đến bác sĩ để chẩn đoán và điều trị khi cần thiết.

Đau nửa đầu đột ngột

Chứng đau nửa đầu không phải là hiếm, nhưng nhiều người không biết rằng đó có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Loại đau này có thể là triệu chứng của đột quỵ hoặc cục máu đông. Bạn nên quan tâm khi cảm thấy chóng mặt và đau.

Đau lưng

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng đau lưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim mạch. Thậm chí nó là lời cảnh báo về một cơn đau tim sắp xảy ra (nếu bạn đau ở phần trên hoặc phần lưng dưới). Nếu cơn đau bắt đầu ở ngực, bạn cũng nên lo lắng. Những triệu chứng này khó phát hiện hơn ở phụ nữ.