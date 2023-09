Dùng chính tiền vay trả lãi chủ nợ, 'nữ quái' chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Trịnh Thị Hoa (SN 1985, trú xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM; tạm trú số 306 Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Trịnh Thị Hoa. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, do cần tiền để sử dụng vào các mục đích cá nhân, Trịnh Thị Hoa nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của bà L.T.N.L.

Hoa đưa thông tin gian dối như cần mượn tiền để đưa cho người khác vay lại nhằm kiếm lãi hoặc vay mượn tiền để làm hồ sơ đất, chuộc lại giấy tờ xe.

Trong khoảng thời gian từ ngày 9/2 đến ngày 17/9/2022, Hoa vay mượn rồi chiếm đoạt của bà L. tổng số tiền là 4.850.900.000 đồng.

Số tiền nhận được, Hoa dùng trả nợ cá nhân, tiêu xài và trích ra một phần tiền vay được để trả lãi cho chính bà L. Dần dần, Hoa mất khả năng trả nợ.