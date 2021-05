Dừng chế biến thức ăn tại khách sạn bị tố phục vụ đồ ăn có giòi cho du khách

(VTC News) -

Tối 1/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu cách ly.

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại khách sạn V. trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chưa xuất trình giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm/danh sách người trực tiếp chế biến thực phẩm được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận.

Ngoài ra, khách sạn chưa xuất trình các hồ sơ, hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước dùng trong chế biến tại cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng chưa phát hiện nguyên liệu, phụ gia thực phẩm kém chất lượng, hết hạn sử dụng.

Hình ảnh cho thấy trong thức ăn có giòi được đăng lên mạng xã hội. (Ảnh: F.B)

Khu vực bếp ăn của khách sạn có khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm bảo đảm sạch, cách biệt với nguồn ô nhiễm; tường xung quanh khu vực chế biến đảm bảo sạch, dễ vệ sinh; sàn nhà sạch, không đọng nước.

Sau khi kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động chế biến thức ăn tại khách sạn phục vụ cho người cách ly; ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị cơ sở phải có giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, danh sách người trực tiếp chế biến thực phẩm được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận...

Những ngày qua, một nhóm khách đang cách ly ở khách sạn V. liên tục đăng tải trên mạng xã hội các hình ảnh, clip tố khách sạn phục vụ đồ ăn có giòi.

Ngày 26/4, khách sạn bị tố phục vụ đồ ăn có giòi trong miếng dưa leo. Hôm qua (30/4), nhóm khách tiếp tục đăng tải hình ảnh chụp món gà kho gừng có giòi.

Ngoài tố thức ăn có giòi, vài người đang cách ly trong khách sạn còn phản ánh đồ ăn của khách sạn kém chất lượng và họ bực bội khi không thể đặt mua đồ ăn qua mạng để đưa vào khách sạn.

Bà P.T.T., chủ khách sạn bị tố phục vụ thức ăn có giòi khẳng định, đồ ăn trong khách sạn là thực phẩm tươi sống hằng ngày nên việc đồ ăn có giòi là rất khó xảy ra.