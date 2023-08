Dừng chân ngay tập 1 The New Mentor 2023, Karen Nguyễn nói gì?

(VTC News) -

Karen Nguyễn vừa xuất hiện tại The New Mentor 2023 và nhanh chóng được khán giả quan tâm. Chia sẻ về lí do đến với cuộc thi lần này, Karen Nguyễn muốn khẳng định “30 chưa phải là Tết" và The New Mentor 2023 là trang giấy trắng đầu tiên ở tuổi 30 ghi lại những nỗ lực của bản thân.

"Tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ về hành trình thay đổi bản thân và nỗ lực hoàn thiện. Dù bạn bao nhiêu tuổi, dù đã lấy chồng hay chưa, sinh con hay chưa thì cũng không bao giờ là muộn để thực hiện những ước mơ, hoài bão của bản thân”, Karen Nguyễn tiết lộ.

Karen Nguyễn gây chú ý khi tham gia vào The New Mentor 2023.

Karen Nguyễn cho biết cô đã chuẩn bị tinh thần, thể chất và chu đáo việc gia đình để có thời gian tham gia sân chơi lần này. Cụ thể, người đẹp đã chi 50 triệu thuê huấn luyện viên cá nhân với mong muốn cơ thể gọn gàng và vào nét nhanh nhất có thể. Do thời gian từ khi đăng kí đến lúc casting chỉ 1 tháng nên Karen Nguyễn cũng cố gắng tập luyện nhiều hơn, kèm theo đó là luyện catwalk.

“Tôi biết chỉ trong 1 tháng là quá ít ỏi nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hết sức và xuất hiện với hình ảnh thật chỉn chu. Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng của bản thân đối với cuộc thi và những người khán giả đã yêu thương, ủng hộ tôi tại chương trình”, Karen Nguyễn nói thêm.

Trước ý kiến “The New Mentor 2023 là cơ hội để Karen Nguyễn hâm nóng tên tuổi sau thời gian chăm lo gia đình", người đẹp sinh năm 1993 hoàn toàn phủ nhận. Với cô, đây là sân chơi mà những người yêu thích thời trang đều có thể tham gia. Tuy nhiên, may mắn chưa thật sự mỉm cười với Karen Nguyễn khi cô phải dừng chân khá sớm tại chương trình.

Nữ diễn viên gây tiếc nuối khi phải dừng chân khá sớm.

“Bổn phận tùy duyên, mạc cưỡng cầu” - tôi nghĩ đây không phải duyên của mình thôi. Đến cuối cùng, The New Mentor 2023 cũng là một sân chơi chứ không phải là cuộc đời. Nếu mọi người nhận định đây là thất bại của Karen Nguyễn thì tôi suy nghĩ khá đơn giản rằng thất bại không nằm ở đây.

Sẽ có khán giả nghĩ tôi liều lĩnh khi đến với chương trình. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ mỗi cuộc thi sẽ có một tiêu chí khác nhau. Và mọi người có thể thấy không phải ai chuyên nghiệp cũng có thể vào sâu, chỉ đơn giản là mình có phù hợp với tiêu chí của nhà sản xuất hay không. Tôi nghĩ chắc tôi chưa phù hợp với cuộc thi ở thời điểm hiện tại”, Karen Nguyễn trải lòng.

Nữ diễn viên cho rằng việc dừng chân tại The New Mentor không đồng nghĩa sẽ dừng đam mê, theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật mà cô đang từng ngày cố gắng hoàn thiện và phát triển.

Karen Nguyễn được chú ý với loạt vai diễn ấn tượng khi tham gia chuỗi MV của Hoa hậu Hương Giang. Cô cũng xuất hiện ởvài dự án điện ảnh như Người cần quên phải nhớ, Sắc đẹp dối trá…Ngoài ra, cô còn được nhận nhiều sự ngưỡng mộ khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã doanh nhân. Không những vậy, nhan sắc và vóc dáng thon gọn của Karen Nguyễn sau khi sinh cũng được nhiều “mẹ bỉm” quan tâm.