Đức tổ chức đại quân lễ chia tay Thủ tướng Angela Merkel

Trong buổi lễ chia tay này, "bà đầm thép" nước Đức đã chọn bài thánh ca "Holy God, We Praise Thy Name", ca khúc "Red roses are to rain for me" và bài "You Forgot The Colour Film". Trong ảnh: Pháo hoa bắn lên tại đại quân lễ ở sân Bộ Quốc phòng tại thủ đô Berlin (Đức) tối 2/12 (giờ địa phương). (Ảnh: Reuters)