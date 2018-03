Đức Phúc kể chuyện cái Tết đáng nhớ khi gia đình phải bán nhà trả nợ

(VTC News) - Đức Phúc cho biết, trước Tết năm 2015 ít ngày, bố mẹ anh phải bán nhà để trả nợ và đó là khoảng thời gian rất khó khăn với gia đình anh.

Từng khiến khán giả phát cuồng trong cuộc thi The Voice 2015 nhưng năm 2017 mới đánh dấu những chuyển biến rõ rệt trong sự nghiệp của Đức Phúc. Không chỉ có những sản phẩm âm nhạc thành công, chàng trai người Hà Nội còn được khán giả yêu thích qua những clip hậu trường vui nhộn cùng Hòa Minzy và Eric.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Đức Phúc có những chia sẻ với phóng viên báo VTC News về những thành quả trong năm vừa qua cũng như kỷ niệm đáng nhớ khi gia đình phải bán nhà trả nợ.

- Anh từng tâm sự, sau khi giành ngôi vị quán quân "The Voice 2015" một thời gian, anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Điều gì khiến anh có tâm trạng này?

Khi mới rời cuộc thi, tôi nhận được rất nhiều show diễn nhưng không lâu sau đó, những lời mời cứ thưa thớt dần. Tôi cũng chưa có được sản phẩm âm nhạc nào được công chúng chú ý. Chính vì thế, tôi rất chán nản.

Cũng may, tôi là người lạc quan, hay tự an ủi bản thân. Tôi nghĩ ca sĩ trẻ thời gian đầu mới bước vào nghề, ai cũng khó khăn cả thôi. Hơn nữa, tôi lại vừa giành ngôi vị quán quân của The Voice, hào quang quá lớn nhưng tan quá nhanh nên chắc chắn mình không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Thế nên sau những lúc buồn bã, tôi xốc lại tinh thần, tiếp tục cố gắng.

Đức Phúc có những thay đổi lớn về ngoại hình và sự nghiệp trong năm 2017.

- Sau khoảng thời gian đầy khó khăn, anh có sự trở lại ngoạn mục vào năm 2017. Anh có hài lòng với những thành công trong năm vừa qua?

Với tôi, 2017 chưa phải là năm bùng nổ nhưng là khoảng thời gian đáng nhớ và nhiều may mắn. Tôi có những thay đổi lớn về mặt ngoại hình, quay trở lại với âm nhạc, tham gia vào các gameshow và được công chúng đón nhật. Đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn.

Không có điều gì trong năm vừa qua khiến tôi không vừa lòng. Nếu có chắc cũng nhỏ xíu đến mức tôi không nhớ được.

- Anh có ngỡ ngàng trước những thành công mà mình có được trong năm vừa rồi?

Không đến mức ngỡ ngàng nhưng thực sự, tôi có chút hoang mang. Đặc biệt là vào thời điểm tôi công khai chia sẻ hình ảnh của mình sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không thể ngờ được nhiều người lại quan tâm tới thế. Chỉ sau một đêm, rất nhiều người chia sẻ hình ảnh mới của tôi. Họ gọi tôi là "soái ca", "đẹp như sao Hàn Quốc"...Họ gọi tôi bằng những từ mà quả thực, tôi không thể hình dung được.

Tôi còn nhớ, thời gian đầu, tôi không dám vào facebook hay lên mạng đọc thông tin. Sau đó tôi mới rón rén vào lại và sung sướng khi thấy nhiều người chúc mừng và hài lòng với vẻ ngoài mới của tôi.

Những ý kiến trái chiều tôi không đọc được nhiều. Nếu có thì tôi cũng chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận. Họ có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Tôi đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người.

- Được công chúng yêu thích với vẻ ngoài sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, lý do gì mà trong một show truyền hình, anh lại khuyên người bạn thân - Eric không nên can thiệp dao kéo?

Không, tôi đâu có khuyên Eric không phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, Eric làm mũi rồi và gương mặt của cậu ấy ở thời điểm hiện tại rất ổn. Tôi nghĩ, cái gì cũng vừa phải thôi, không nên làm quá. Thế nên tôi mới bảo Eric thôi đừng can thiệp dao kéo thêm nữa.

- Vậy trong tương lai, Đức Phúc có còn tìm tới phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nữa không?

Tôi tương đối hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình. Tuy nhiên, trước những câu hỏi có ý định làm tiếp không hay tôi chưa có câu trả lời rõ ràng.

Có nhiều người lên án ai đó lạm dụng thẩm mỹ nhưng tôi nghĩ, mình là người ngoài cuộc, đâu có hiểu hết chuyện. Có những người dù không muốn nhưng chỗ phẫu thuật của họ có dấu hiệu không ổn, họ buộc phải can thiệp thì sao.

- Không thể phủ nhận, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, sự nghiệp của Đức Phúc lên như diều gặp gió. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi thay đổi ngoại hình với mục đích đầu tiên là để phục vụ niềm đam mê ca hát. Một ca sĩ, chỉ có giọng hát thôi chưa đủ. Họ còn phải có được vẻ ngoài đủ để lôi cuốn khán giả.

Tiếp đến, vẻ ngoài mới giúp tôi tự tin hơn khi giao tiếp và gặp gỡ người khác. May mắn là tôi lại được mọi người ủng hộ. Vậy thì chẳng có lý do gì để tôi phải rụt rè như ngày xưa.

Có nhiều người nói, tôi thay đổi tính cách sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng sự thật là bản tính của tôi từ ngày xưa tới giờ vẫn thể, chỉ có là trưởng thành lên theo thời gian thôi. Nếu mọi người xem những clip từ ngày xưa của tôi sẽ nhận thấy điều đó một cách rất rõ ràng.

- Thế vậy mà có nhiều người cho rằng, Đức Phúc thay đổi vì chơi với Hòa Minzy và Eric?

Chơi với nhóm chị Hòa và Eric rất thú vị. Hai người đó giống như chất xúc tác để tôi thể hiện độ "lầy" của mình.

Cứ thử đặt một người nhạt nhẽo bên cạnh Hòa Minzy và Eric xem có thể tương tác được với họ không? Ca sĩ Đức Phúc

Mà không chỉ có riêng tôi, khi ở bên nhau, cả ba đều phát huy được hết tính cách hài hước của mình, chứ còn nói lây tính cách thì khó lắm. Cứ thử đặt một người nhạt nhẽo bên cạnh Hòa Minzy và Eric xem có thể tương tác được với họ không?

- Trong đêm chung kết một cuộc thi về bolero, có người cho rằng, sau 2 năm cách hát của Đức Phúc vẫn còn run rẩy như khi thi "The Voice 2015". Anh nghĩ sao về điều này?

Cách hát đó không phải do tôi run khi đứng trên sân khấu đâu. Thời gian vừa qua, tôi tạm dừng học luyện thanh vì công việc quá bận rộn. Chính vì thế, giọng hát chưa được hoàn thiện. Trong thời gian tới, tôi sẽ thu xếp thời gian để học thêm về thanh nhạc.

Đức Phúc - Hòa Minzy - Eric được công chúng yêu thích với nhiều clip hậu trường vui nhộn.

- Anh có thể chia sẻ cái Tết đáng nhớ nhất đối với mình?

Đó là Tết năm 2015. Trước tết ít ngày, vì nợ nần, bố mẹ tôi phải bán nhà và chuyển ra sống ở ngoại thành Hà Nội, gần khu sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, vì tôi vẫn còn phải đi học nên tiếp tục ở với bà trong nội thành.

Gia đình tôi có làm bữa cơm. Mọi người quây quần bên nhau nhưng trong tâm thế sắp phải chia xa, mỗi người một ngả, tương lai phía trước không biết như thế nào.

Rất may là bây giờ gia đình tôi trả hết nợ nần. Tuy nhiên, bố mẹ tôi lại quen với cuộc sống trong trang trại ở ngoại thành Hà Nội và không muốn chuyển vào nội thành sống nữa. Tôi mua tặng bố mẹ cái xe hơi để lấy phương tiện đi lại.

Vào những ngày Tết, tôi thường không nhận show mà dành thời gian cho gia đình.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện!

Thu Giang