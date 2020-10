Đua vô địch V-League 2020: Hà Nội FC có đuổi kịp Sài Gòn FC, CLB Viettel?

Vòng 13 V-League 2020 chứng kiến điều chưa từng có từ đầu mùa giải khi cả 5 đội bóng đầu bảng đều không có chiến thắng. Trong khi Sài Gòn FC níu chân Than Quảng Ninh với tỷ số 0-0, Hà Nội FC để Thanh Hóa lấy 1 điểm rời Hàng Đẫy. Nặng nề nhất là CLB TP.HCM với thảm bại 2-5 trên sân HAGL.

Việc các đội mạnh bất ngờ sa sút khiến V-League lượt về hứa hẹn còn nhiều kịch tính. Sài Gòn FC đã mất thế độc tôn, trong bối cảnh các đội bóng bám đuổi phía sau rất khao khát vô địch V-League.

Video: Hà Nội FC 1-1 Thanh Hóa

Hà Nội FC đua vô địch?

Hai trận hòa trước Thanh Hóa và Quảng Nam không khó hiểu với phong độ của Hà Nội FC ở V-League từ đầu mùa. 11 trận trước giai đoạn V-League trở lại, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm mất điểm tới 6 trận.

Khủng hoảng chấn thương vẫn ám ảnh đội chủ sân Hàng Đẫy khi Duy Mạnh, Đình Trọng nghỉ dài hạn, Văn Hậu vừa về đã chấn thương. Lực lượng Hà Nội FC về cơ bản vẫn vậy, khó có sự đột biến trong phần còn lại của mùa giải.

Tuy nhiên, màn trình diễn trong 6 ngày qua của Hà Nội FC vẫn để lại vết gợn. Sau những trận thăng hoa ở Cúp Quốc gia, Hà Nội FC trở lại hình hài của đội bóng bất ổn đầu mùa. Hàng thủ đội bóng Thủ đô dễ dàng để Hoàng Vũ Samson của Thanh Hóa hay Rodrigo Dias của Quảng Nam xuyên thủng từ những pha phối hợp không đặc sắc.

Hà Nội FC vấp ngã trước Thanh Hóa.

Trên hàng công, Rimario lạc nhịp với đồng đội. Tuyến giữa với Hùng Dũng, Văn Quyết, Tấn Tài không còn bùng nổ như mọi khi.

"Tôi muốn các cầu thủ vào sân phải thể hiện khát khao chiến thắng. Các đội trong top 8 sẽ chơi rất cống hiến vì đã hoàn thành mục tiêu. Hôm nay điều tôi không vừa lòng là khát khao không có", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ. Dường như màn trình diễn tốt ở Cúp Quốc gia khiến cầu thủ Hà Nội FC không còn giữ được đôi chân trên mặt đất.

Khoảng cách 4 điểm với ngôi đầu không phải là không thể san lấp, nhưng ở giai đoạn lượt về, đối thủ của Hà Nội FC sẽ không đơn giản là Quảng Nam, Thanh Hóa. Đối thủ nào cũng giàu thực lực, khát vọng. Một chuyên gia bóng đá từng chia sẻ: Đá với Hà Nội FC, các đội sẽ quyết tâm hơn bình thường.

8 đội đua vô địch lượt về.

Đây là thời cơ vàng cho tất cả để lật đổ Hà Nội FC, khi đội bóng Thủ đô đang yếu nhất trong 3 mùa giải vừa qua. Nếu không nhanh chóng tái tạo động lực, Hà Nội FC sẽ sớm bị bỏ lại.

Sài Gòn FC có giữ được lợi thế?

Trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Than Quảng Ninh là vòng thứ ba liên tiếp, Sài Gòn FC không biết thắng. Vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận là thành tích đáng thất vọng, khi 10 trận trước đó, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành kiếm tới 22 điểm.

Đà sa sút của Sài Gòn FC thực ra rất... dễ hiểu. Đội bóng Sài Thành đã bắt đầu bị bắt bài về lối chơi. Trước CLB Viettel ở vòng 12, Sài Gòn FC chơi bóng cam chịu và tấn công giản đơn, hầu như không thể gây khó cho đối thủ.

Hàng công với những Geovane, Pedro Paulo đã tịt ngòi trong cả hai trận vừa qua. Sài Gòn FC nỗ lực xây dựng lối đá tập thể, nhưng việc phụ thuộc vào ngoại binh là khó tránh khỏi khi chất lượng tấn công của nội binh đội bóng này là không cao. Quốc Phương, Tấn Tài bất ổn, còn Nguyên Hoàng mới được đôn lên đá V-League lần đầu.

Sài Gòn FC đang xuống phong độ.

Sài Gòn FC sẽ vấp phải sức cạnh tranh khốc liệt trong những trận trước mắt. Đó là áp lực bình thường của những đội muốn xưng vương. CLB Viettel sẽ là đối thủ đáng gờm. Đội bóng áo lính "núp bóng" đối thủ từ lâu khi đứng nhì bảng, nay đã sẵn sàng bứt lên.

Trận thua 0-2 trên sân Bình Dương là bước lùi đáng tiếc, song Viettel vẫn rất mạnh, dồi dào về lực lượng và có nhiều phương án ứng biến hơn so với những đội đua vô địch khác như Than Quảng Ninh hay Sài Gòn FC. Ở V-League, CLB TP.HCM và Hà Nội FC là những đội hiếm hoi so được với Viettel về chất lượng nhân sự.

CLB TP.HCM để lại nhiều hoài nghi sau thảm bại 2-5 trước HAGL. Đây là trận đấu CLB TP.HCM thi đấu kém cỏi một cách khó hiểu: mắc nhiều sai sót trong phòng ngự (đến mức nghiệp dư), liên tục để đối thủ bắn phá. CLB TP.HCM thi đấu như một đội hạng nhất trên sân Pleiku chiều qua. Trước Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia, CLB TP.HCM cũng không tệ đến mức đó.

CLB TP.HCM đã tận dụng rất tốt các trận nhỏ ở lượt đi để tích lũy điểm số (14/20 điểm CLB TP.HCM giành được là trước 6 đội cuối bảng), nhưng lượt về là câu chuyện khác. 6/8 đội đầu bảng hiện nay đã thắng CLB TP.HCM ở lượt đi. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong có gượng dậy nổi?